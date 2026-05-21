Đảng bộ xã Kim Tân tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Tân đã khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội, tập trung vào chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xã Kim Tân nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đảng bộ xã hiện có hơn 2.600 đảng viên sinh hoạt tại 94 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá gắn với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã giao UBND xã chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, đề án triển khai. Việc cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch hành động chi tiết đến từng tổ chức, thôn, xóm, giúp đưa chủ trương vào thực tiễn nhanh chóng và hiệu quả. Cách làm này đề cao sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị, bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu được thực hiện sát thực, hiệu quả, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Thôn Phú Sơn có 231 hộ, 947 khẩu. Được lãnh đạo thôn quán triệt chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của địa phương, người dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Với việc khép kín quy trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với hơn 30ha lúa chất lượng cao và hơn 30ha mía, thôn đã xây dựng được mô hình sản xuất quy mô lớn, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dân. Để XDNTM, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, từ năm 2022 đến nay Nhân dân trong thôn đã chủ động đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng, hiến hơn 2.000m2 đất xây dựng rãnh thoát nước, bê tông hóa, mở rộng hơn 1,7km đường giao thông, tạo diện mạo mới khang trang, xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao đời sống dân cư.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Phú Sơn, Nguyễn Tiến Việt chia sẻ: “Việc lập kế hoạch công việc có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng theo từng năm và cả nhiệm kỳ, phù hợp thực tế và nguồn lực địa phương, đảm bảo tính khả thi, sẽ tạo sự đồng thuận của người dân và nhanh chóng đi vào thực tiễn”.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về “Tập trung đất đai, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao gắn với XDNTM”, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực hiệu quả, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân, cùng với phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh.

Cùng với đó, UBND xã đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thời gian trễ hẹn và nâng cao sự hài lòng của người dân. Tập trung quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công và dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực, chống lãng phí. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy kết nối vùng, đẩy mạnh đô thị hóa và XDNTM nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2025 tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của xã ước đạt hơn 2.433 tỷ đồng, quy mô giá trị sản xuất xếp thứ 62/166 xã, phường trong tỉnh. Trong năm, đã thành lập mới 18 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã lên 122 doanh nghiệp, 15 HTX, 850 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Cùng với đó, toàn xã đã tích tụ được 35,3ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65,8 triệu đồng/năm, đứng đầu 6 xã trong khu vực huyện Thạch Thành trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Tân, Bùi Thị Định cho biết: “Xây dựng chương trình hành động kịp thời, loại bỏ “khoảng trống” giữa nghị quyết và thực tiễn, cùng phong cách làm việc lấy dân làm trung tâm là cốt lõi giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Việc đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, khơi dậy được sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo nền tảng vững chắc để xã đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I vào cuộc sống, từ đó khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người xã Kim Tân ở nhóm khá của tỉnh".

Bài và ảnh: Phan Nga