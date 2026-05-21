Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận ở cơ sở

Công tác tuyên giáo và dân vận (TG&DV) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng và hiệu quả. Với cách làm đi vào từng công việc cụ thể, trọng tâm là nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương.

Cán bộ xã Hậu Lộc giải thích cho người dân thôn Yên Thường các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác TG&DV không chỉ đơn thuần là tuyên truyền, mà còn phải trực tiếp gặp gỡ để nghe, giải thích, cùng làm và thực hiện để dân tin. Có những việc mới, việc khó càng phải làm dân vận trước. Nhất là các nhiệm vụ nhạy cảm như giải phóng mặt bằng (GPMB), sắp xếp tổ chức, xử lý đơn thư, tố cáo, quản lý đất đai...

Điển hình như xã Hậu Lộc đã triển khai nhiệm vụ có tính phức tạp như GPMB với khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi người dân. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận đã thực hiện phương châm “đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở, hiệu quả và kịp thời”, coi đối thoại và công khai là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Dự án khu dân cư phía Nam Quốc lộ 10 là ví dụ. Dự án có 11,3ha đất nông nghiệp phải thu hồi, ảnh hưởng trực tiếp sinh kế 58 hộ dân. Nếu làm theo kiểu thông báo một chiều, sẽ khó đạt đồng thuận. Bởi vậy, UBND xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo nhóm thôn, sau đó đi từng hộ. Tổ công tác giải thích chính sách, quyền lợi được hưởng, các khoản bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định. Cách truyền đạt được thống nhất. Câu hỏi của người dân được ghi lại. Việc nào vượt thẩm quyền, xã tổng hợp báo cáo cấp trên.

Kết quả bước đầu có 39 hộ tự nguyện ký biên bản đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Còn 19 hộ vẫn băn khoăn, kiến nghị về đơn giá bồi thường đất bị thu hồi. Xã không né tránh, tổ công tác tiếp tục đối thoại, làm rõ căn cứ áp giá, quy trình thẩm định, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện quyền kiến nghị đúng kênh. Mục tiêu là giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng.

Năm 2026 xã Hậu Lộc có 7 dự án triển khai, khối lượng GPMB là 53,91ha. Số hộ bị ảnh hưởng nhiều, áp lực tiến độ lớn, bởi vậy xã đã chủ động xây dựng phương án linh hoạt để tháo gỡ “điểm nghẽn”. Một điểm mới là việc phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ xã, nhà đầu tư và các thôn chịu ảnh hưởng ký cam kết tiến độ thực hiện trong năm 2026. Cam kết đi kèm trách nhiệm. Từng mốc thời gian được thống nhất. Nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phổ biến công khai. Ý kiến của người dân được tiếp nhận trực tiếp, trả lời bằng văn bản khi cần.

Kết quả, tính đến ngày 22/4/2026 xã Hậu Lộc đã chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư được 17,55ha, đạt 43,5% kế hoạch. Con số này phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhưng quan trọng hơn là cách làm dân vận theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, kiên trì, không nóng vội, bám sát từng hộ. Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc, cho biết: "Công tác dân vận là kênh quan trọng để tạo sự đồng thuận, giảm xung đột lợi ích, qua đó bảo đảm tiến độ dự án đề ra. Khi người dân đã hiểu thì sẽ tin tưởng, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền địa phương".

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Nông Cống đã chủ động đổi mới công tác TG&DV theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Công tác tuyên truyền ở Nông Cống còn đi vào đời sống bằng các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Nhiều chương trình được tổ chức nhân các ngày kỷ niệm lớn, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Dịp tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ I và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, xã đạt 2 giải A tại Liên hoan tuyên truyền cổ động chào mừng đại hội. Đây là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc và sự tham gia của nhiều lực lượng.

Ông Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống, cho biết: "Phương châm của địa phương trong thời gian tới là công tác TG&DV phải đổi mới mạnh mẽ, lấy người dân làm trung tâm. Trọng tâm là hợp nhất tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm bắt tư tưởng và đối thoại trực tiếp để tạo đồng thuận xã hội. Khi thông tin kịp thời, đúng trọng tâm, sẽ hạn chế khoảng trống và tin đồn. Khi đối thoại thẳng thắn, sẽ giảm suy diễn và bức xúc trong dư luận Nhân dân".

Kết quả từ xã Hậu Lộc và Nông Cống cho thấy, đổi mới công tác TG&DV phải bắt đầu từ nhận thức và cách làm. Cán bộ phải gần dân, trọng dân, nghe dân. Phải công khai quy trình, rõ trách nhiệm, trả lời kịp thời... Khi làm được điều đó, công tác TG&DV sẽ trở thành động lực, giúp tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, qua đó tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng chính là điều kiện để địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Đổi mới công tác TG&DV trong tình hình mới cũng được đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ngày 11/5/2026. Đồng chí nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm đó là: giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; không để khoảng trống thông tin trước vấn đề dư luận quan tâm; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác dân vận. Đây là định hướng trực tiếp cho ngành TG&DV từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời cũng là yêu cầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bài và ảnh: Xuân Minh