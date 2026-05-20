Thanh Kỳ chú trọng tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Mới đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tham mưu giải quyết đơn thư tại UBND xã Thanh Kỳ, ban tiếp công dân xã đã trực tiếp tham gia tiếp nhận, tham mưu và phối hợp giải quyết vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa hộ bà Hà Thị Phúc, thôn Bãi Sim với hộ ông Lê Sỹ Hoàng, phường Trúc Lâm. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp do liên quan đến ranh giới hành chính giữa hai địa phương, kéo dài nhiều năm và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Một buổi tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của UBND xã Thanh Kỳ.

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của công dân, ban tiếp công dân xã đã tiếp nhận đơn thư và báo cho chủ tịch UBND xã nghiên cứu nội dung chỉ đạo chuyển đơn đến phòng chuyên môn để tham mưu giải quyết theo quy định. Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; tổ xác minh đơn, tham mưu văn bản đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Như Thanh và UBND phường Trúc Lâm tổ chức xác minh nguồn gốc đất, rà soát hồ sơ địa chính và kiểm tra thực địa.

Trong quá trình giải quyết, phòng chuyên môn đã tham mưu cho chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, công văn đề nghị phối hợp tổ chức đo đạc hiện trạng, xác định mốc giới và đối chiếu bản đồ địa chính. Buổi kiểm tra thực địa có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, đại diện ban thôn và các hộ dân liên quan nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Quá trình xác minh đo đạc cho thấy cả hai hộ dân đều có phần diện tích sử dụng chồng lấn sang địa giới hành chính của nhau. Phòng Kinh tế đã tham mưu tổ chức buổi làm việc với các bên để hòa giải tranh chấp đất đai theo đúng trình tự pháp luật, kết quả hòa giải thành công, công dân đồng ý và không còn ý kiến phản hồi. Trong quá trình giải quyết vụ việc luôn được thực hiện với tinh thần khách quan, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền được trình bày ý kiến của công dân.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh Kỳ đã triển khai thực hiện các giải pháp, hướng đến giải quyết triệt để, tận gốc các vấn đề người dân KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, xã đã duy trì và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh, đơn, thư KNTC của công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC cho cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, xã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các thôn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Chủ tịch UBND xã theo lịch định kỳ thứ 5 hằng tuần trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, chủ tịch UBND xã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo, không để đơn thư, kiến nghị, phản ánh tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Nhằm thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, UBND xã chỉ đạo các thôn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, phân công lãnh đạo xã trực tiếp xuống khu dân cư nắm bắt tình hình đời sống, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Do vậy, nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở và một số vụ việc phức tạp được UBND xã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật KNTC.

Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ban tiếp công dân của xã đã tiếp nhận và xử lý 28 đơn kiến nghị, phản ánh. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã Thanh Kỳ đã giải quyết xong 18 đơn kiến nghị, còn 8 đơn đang trong quá trình giải quyết. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Đặng Hồng Sơn cho biết: "Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; duy trì thường xuyên công tác tiếp dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc KNTC, phấn đấu không để đơn, thư tồn đọng, phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường hoạt động đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết KNTC của công dân".

Bài và ảnh: Lê Quốc