Bộ đội biên phòng vững vàng nơi tuyến đầu trong mô hình mới

Sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng tinh gọn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Đồn Biên phòng Hải Hòa tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật cho ngư dân.

Thời gian qua, tình hình an ninh khu vực biên giới của tỉnh xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, có xu hướng hoạt động ngày càng tinh vi và manh động. Khu vực biên giới còn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, việc sắp xếp tổ chức được tiến hành theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm khoa học, chặt chẽ và đúng quy định.

Cùng với công tác kiện toàn tổ chức, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp lực lượng nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Sau khi được sắp xếp lại, hệ thống tổ chức của BĐBP tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị được phân định rõ ràng, không để xảy ra chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn kiện tác chiến phù hợp với thực tế địa bàn và mô hình tổ chức mới. Công tác quản lý đất quốc phòng được thực hiện chặt chẽ; việc bố trí các đồn, trạm được điều chỉnh phù hợp với địa giới hành chính sau sắp xếp. Đơn vị đã chủ động tham gia Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với địa phương thành lập các tổ chức phòng thủ dân sự cấp xã tại khu vực biên giới. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Trong xây dựng lực lượng, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu thực tiễn; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bảo đảm các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở từng cơ quan, đơn vị.

Sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý của BĐBP tỉnh được mở rộng với 32 xã, phường biên giới. Dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể, lực lượng vẫn triển khai tốt và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Trong công tác tham mưu, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập và đấu tranh hiệu quả nhiều chuyên án nghiệp vụ, phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tiếp tục được phát huy hiệu quả. Các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương duy trì 1 tập thể và 117 cá nhân tham gia tự quản biên giới, mốc quốc giới; xây dựng, duy trì 499 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.537 thành viên; 227 tổ tàu thuyền an toàn với 1.245 tàu thuyền và 1.300 thuyền viên; 84 bến bãi tự quản với 175 thành viên.

Thực hiện phương châm “4 cùng”, nhiều cán bộ, đảng viên được tăng cường về cơ sở để tham gia sinh hoạt chi bộ, hỗ trợ địa phương củng cố hệ thống chính trị. Đến nay, BĐBP tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò của 41 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản khu vực biên giới; đồng thời cử tăng cường 9 cán bộ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo tại những xã biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, từng bước củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình, chương trình thiết thực tiếp tục được triển khai hiệu quả như hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy phát triển sản xuất, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo và XDNTM. Những hoạt động cụ thể, giàu trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi khu vực biên giới.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được tăng cường. BĐBP thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào tổ chức tuần tra song phương, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. Những hoạt động này góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đó không chỉ góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc".

Bài và ảnh: Hoàng Lan