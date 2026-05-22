11 Nghị quyết của Chính phủ giúp giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết giúp cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng/năm.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành 3 Nghị quyết (số 66.17/2026/NQ-CP, số 66.18/2026/NQ-CP, số 66.19/2026/NQ-CP) về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết (trong đó bao gồm chùm 8 Nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026); đồng thời, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các Nghị quyết.

Tính đến thời điểm này đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025. 11 Nghị quyết của Chính phủ và Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (gồm 171 thủ tục hành chính tại 11 Nghị quyết; 150 thủ tục hành chính tại các Thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết) từ Trung ương về địa phương; cắt giảm 697 thủ tục hành chính (gồm: 587 thủ tục hành chính tại 11 Nghị quyết; 110 thủ tục hành chính tại các Thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết) và 1.754 điều kiện kinh doanh (gồm: 1667 điều kiện kinh doanh tại 11 Nghị quyết; 87 điều kiện kinh doanh tại các Thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết); đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính (gồm: 490 thủ tục hành chính tại 11 Nghị quyết; 214 thủ tục hành chính tại các Thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết).

Như vậy, đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng như đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 (bãi bỏ 56/198 ngành, nghề) và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025; so với Luật Đầu tư năm 2020 thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40% (bãi bỏ 95/237 ngành, nghề).

Cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính (51.247/96.675 ngày); đã cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang Bộ, sẽ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thông qua sửa đổi các Nghị định, Thông tư và con số về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thời gian tới sẽ tiếp tục tăng lên.

Vận hành thông suốt các thủ tục hành chính ngay khi có hiệu lực; nghiêm cấm quy định thêm thủ tục hành chính hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các Nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực nhằm tiếp nhận, vận hành thông suốt các thủ tục hành chính ngay khi quy định có hiệu lực và yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các thủ tục hành chính đã được phân cấp theo hướng dẫn của trung ương; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm cấm các bộ, ngành, địa phương quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, đúng yêu cầu thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm,” giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước.

Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính trong tháng 6/2026 để áp dụng từ tháng 7/2026 nhằm đánh giá thực chất công tác cắt giảm, tăng cường kiểm soát không để phát sinh thêm thủ tục mới./.

Theo TTXVN