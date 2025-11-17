Xuất hiện động đất độ lớn 3.9 sát biên giới Việt Nam-Lào

Trận động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 2.5km) lúc 00 giờ 02 phút 24 giây ngày 17/11/2025 (giờ Hà Nội).

Ảnh minh họa.

Sáng 17/11, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 3.9 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 2,5km.

Cụ thể, trận động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan, Lào (cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 2.5km) lúc 00 giờ 02 phút 24 giây ngày 17/11/2025 (giờ Hà Nội); toạ độ 20.374 độ Vĩ Bắc-104.600 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 16km; rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 23 giờ 26 phút 19 giây, gần khu vực này xuất hiện trận động đất 4.8, độ sâu chấn tiêu 10km, rủi ro thiên tai cấp 1. Trận động đất khiến nhiều người dân Việt Nam ở một số tỉnh thành cảm nhận rõ sự rung lắc.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội, nhiều người dân bày tỏ lo lắng khi nhà cửa, đồ đạc, vật dụng bị rung lắc rõ rệt.

Tỉnh Houaphan (Lào) giáp với Thanh Hóa (Việt Nam) nằm trên đới đứt gãy sông Mã, kéo dài từ Điện Biên, Lai Châu xuống Quan Sơn (Thanh Hóa) và sang Lào. Khu vực này thường xuyên xảy ra động đất nhỏ do hoạt động của đới đứt gãy.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, những trận động đất có độ lớn 4-5 là động đất nhẹ nhưng vẫn có thể dẫn đến hiện tượng rung lắc, nhất là ở vị trí các tòa nhà cao tầng. Các trận động đất này thường không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ./.

TTXVN