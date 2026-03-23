Xe cứu thương của người Do Thái bị phóng hỏa giữa London

Ngày 23/3, Cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra sau khi xảy ra vụ phóng hỏa nhằm vào các xe cứu thương của cộng đồng Do Thái tại khu vực bắc London, sự việc được xác định là một hành vi thù hận mang tính bài Do Thái.

Vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 23/3 tại khu Golders Green – nơi có đông người Do Thái sinh sống – khi bốn xe cứu thương thuộc tổ chức Hatzalah bị đốt cháy. Lực lượng cảnh sát đô thị London cho biết các đám cháy đã được khống chế và không ghi nhận thương vong, tuy nhiên một số nhà dân gần hiện trường đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan chức năng, các tiếng nổ được ghi nhận tại hiện trường có thể liên quan đến bình khí trên các phương tiện bị cháy. Cảnh sát hiện đang truy tìm ba nghi phạm liên quan đến vụ việc và cho biết sẽ tiếp tục điều tra khẩn trương do tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công.

Thủ tướng Keir Starmer đã lên án vụ việc, gọi đây là một hành động “gây sốc sâu sắc”, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với cộng đồng Do Thái. Ông nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong xã hội. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và kêu gọi công chúng đoàn kết chống lại các hành vi thù hận.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng sau một số sự cố trước đó nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Anh. Giới chức cho biết sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và trấn an người dân trong khu vực.

Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ động cơ và xác định các đối tượng liên quan.

Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: ny Times

Shloimie Richman, lãnh đạo tổ chức Hatzola Northwest, xác nhận 4 xe cứu thương của tổ chức đã bị phóng hỏa, cho hay chúng là mục tiêu tấn công của những kẻ bài Do Thái.

Hatzola chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu y tế và vận chuyển cho cộng đồng phía Bắc London. Theo trang web của tổ chức, Hatzola đáp ứng hàng nghìn trường hợp cấp cứu mỗi năm, từ những chấn thương nhẹ đến những tình trạng đe dọa tính mạng. Các vụ tấn công mang động cơ bài Do Thái bắt đầu xuất hiện và gia tăng sau khi chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/3 cũng kêu gọi công dân nước này trên khắp thế giới tăng cường cảnh giác vì nguy cơ bị “những nhóm ủng hộ Iran nhắm mục tiêu”.

Lê Hà.

Nguồn: Politico, Times of Israel