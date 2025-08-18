Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thanh Hóa - vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, có biển bạc, rừng vàng, với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa đất rộng, người đông, địa thế hiểm trở, tiến có thể công, thoái có thể thủ, luôn là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ chủ yếu, có nhiều đóng góp cho công cuộc “Vệ quốc và kiến lập sơn hà”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định thành lập các đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa cùng Nhân dân trong tỉnh dồn lực chi viện cho các chiến trường, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh đã anh dũng bám đất, bám làng, phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực đánh trả quyết liệt các đợt tập kích, bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy, bắn chìm nhiều tàu biệt kích của địch, bảo vệ thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Cùng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên quê hương, hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã lên đường nhập ngũ, có mặt ở khắp các quân, binh chủng, chiến đấu trên khắp các mặt trận, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kháng chiến thắng lợi, với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, LLVT Thanh Hóa đã vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, LLVT Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, LLVT Thanh Hóa hôm nay đang ra sức xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, duy trì hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT địa phương,... góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân bảo vệ an toàn địa bàn trong mọi tình huống.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt chú trọng kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng môi trường văn hóa, an ninh lành mạnh, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, đây được coi là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Hằng năm, tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng: lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp biên chế hơn 70% lực lượng dự bị động viên đúng chuyên môn quân sự; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng được 1.087 cơ sở, quân số chiếm 1,26% tổng dân số. Kết quả kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hằng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi.

Bên cạnh đó, luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội Nhân dân Việt Nam”. 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; thường xuyên củng cố, xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được chú trọng. Với phương châm “Hậu cần tại chỗ”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần, tài chính nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác mọi tiềm năng bảo đảm tốt về hậu cần cho các nhiệm vụ.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức XDNTM”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân xóa đói giảm nghèo, chung sức XDNTM; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện CNH, HĐH và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thời gian tới, để xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT tỉnh phải tiếp tục củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt công tác, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số biện pháp cơ bản.

Tiếp tục kiên định nguyên tắc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xác định động cơ, ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn lực lượng. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”; tiếp tục điều chỉnh một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch sau khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quân số, biên chế và tổ chức. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan.

Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực của bộ đội, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm và khả năng cơ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; huấn luyện với phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa môi trường; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 80 năm qua, tin tưởng rằng, LLVT tỉnh sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Đại tá Vũ Văn Tùng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa