Chính quyền địa phương hai cấp ở Như Thanh: Gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, hiệu quả phục vụ được khẳng định

Sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, xã Như Thanh đã từng bước khẳng định tính đúng đắn của mô hình mới trong thực tiễn. Bộ máy chính quyền cơ sở không chỉ vận hành ổn định, thông suốt mà quan trọng hơn là đã tạo chuyển biến rõ nét về tư duy và phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo năng lực điều hành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Thanh tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực tiễn cho thấy, ngay từ giai đoạn đầu vận hành, Đảng ủy, chính quyền xã Như Thanh đã xác định rõ yêu cầu cốt lõi của mô hình chính quyền hai cấp là tinh gọn tổ chức, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân. Với tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động không bị gián đoạn, không để “khoảng trống” quản lý.

Một trong những kết quả nổi bật sau 5 tháng triển khai là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từng bước đi vào nền nếp, trở thành điểm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên giữa chính quyền với Nhân dân. Trung tâm được tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, với đầy đủ các quầy tiếp nhận, khu vực tra cứu, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Toàn bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được niêm yết công khai, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ giám sát quá trình giải quyết.

Trong 5 tháng vận hành, khối lượng hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã duy trì ở mức cao, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, chứng thực, chính sách xã hội. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt mức cao, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc tại Trung tâm đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa quen với dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Song hành với cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế ở cấp xã được triển khai bài bản. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Như Thanh đã ban hành đồng bộ các quy chế làm việc, chương trình công tác, quy định về phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh trách nhiệm, đồng thời tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Công tác cán bộ tiếp tục được xem là “then chốt của then chốt” trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã Như Thanh đã chủ động sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chính quyền xã Như Thanh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại sau 5 tháng triển khai mô hình mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ; một số phần mềm chuyên ngành vận hành chưa ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc lớn; người dân chưa thực sự quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Điều đáng ghi nhận là từ thực tiễn đó, Đảng ủy, chính quyền xã Như Thanh đã chủ động đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể, sát thực, tập trung vào việc bổ sung biên chế còn thiếu, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Những kiến nghị này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính cơ sở hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Có thể khẳng định, sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Như Thanh đã bước đầu khẳng định hiệu quả thực chất của chủ trương lớn. Chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân hơn; phương thức lãnh đạo, điều hành chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”; niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền từng bước được củng cố. Đây là tiền đề quan trọng để Như Thanh tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng quản trị địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nguyễn Lương