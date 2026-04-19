Xả súng, bắt giữ con tin tại Kyiv: 6 người thiệt mạng, Ukraine điều tra khủng bố

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ xả súng nghiêm trọng kèm bắt giữ con tin tại thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 18/4, khiến giới chức nước này mở cuộc điều tra theo hướng khủng bố và làm dấy lên lo ngại về an ninh nội địa giữa bối cảnh xung đột kéo dài.

Theo các nhà chức trách, vụ việc xảy ra tại quận Holosiivskyi, một khu dân cư ở phía Nam Kyiv. Nghi phạm đã nổ súng vào người đi đường ở cự ly gần trước khi xông vào một siêu thị, khống chế nhiều con tin và cố thủ bên trong.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tay súng đã bắn chết 4 người ngay trên đường phố, sát hại một con tin trong siêu thị và khiến một phụ nữ khác tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ít nhất 4 con tin đã được giải cứu. Trong số những người bị thương có một bé trai 12 tuổi, cha mẹ em cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Cuộc đối đầu giữa nghi phạm và lực lượng an ninh kéo dài khoảng 40 phút. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko cho biết cảnh sát đã nỗ lực đàm phán, thậm chí đề nghị hỗ trợ y tế cho những người bị thương bên trong, nhưng không nhận được phản hồi. Cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm buộc phải đột kích và tiêu diệt đối tượng.

Theo ông Klymenko, nghi phạm sử dụng vũ khí được đăng ký hợp pháp và đã “tiếp cận rồi nổ súng ở cự ly gần”, khiến các nạn nhân gần như không có cơ hội sống sót. Giới chức cũng cho biết đối tượng có tiền án, từng sinh sống tại khu vực Donetsk - một trong những điểm nóng của cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga và bị nghi đã phóng hỏa căn hộ của mình trước khi gây án.

Văn phòng công tố và Cơ quan An ninh Ukraine xác nhận đã mở cuộc điều tra theo hướng khủng bố, song động cơ cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Các nhà điều tra đang kiểm tra toàn bộ thiết bị điện tử, liên lạc và mối quan hệ của nghi phạm.

Các vụ xả súng quy mô lớn như vậy được đánh giá là hiếm tại Ukraine, nơi các thành phố thường xuyên đối mặt với các cuộc không kích trong bối cảnh chiến sự với Nga kéo dài hơn 4 năm. Vụ việc lần này vì thế đã gây chấn động dư luận, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn an ninh ngay tại các đô thị lớn của nước này.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Le Monde