Xã Pù Luông tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chiều 15/8, xã Pù Luông tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là 1 trong 10 đơn vị được chọn tổ chức ngày hội điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Pù Luông năm 2025.

Dự và chung vui Ngày hội có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh; cán bộ, Nhân dân xã Pù Luông; Công an các xã Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo phòng PV01, PC10 Công an tỉnh tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Xã Pù Luông được sáp nhập từ 3 xã Lũng Niêm, Thành Lâm và Thành Sơn; có diện tích 81,71km2, dân số 9.500 người. Xã nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng.

Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, Nhân dân và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công an tỉnh Thanh Hóa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Pù Luông có bước phát triển và đạt được những kết quả nhất định.

Công an xã Pù Luông thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông phát biểu tại Ngày hội.

Nhờ làm tốt công tác bảo đảm ANTT, trong những năm qua trên địa bàn xã không có các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh xã hội và tình hình liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã đón hơn 15 nghìn lượt khách nước ngoài đến tham quan, lưu trú, không có biểu hiện phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia.

Riêng tháng 7/2025, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đón hơn 5.500 lượt khách trong nước, qua kiểm tra không phát hiện biểu hiện phức tạp liên quan đến ANTT.

Thượng tá Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Công an xã đã hướng dẫn và yêu cầu 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú hiện có trên địa bàn thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM; đảm bảo toàn bộ người đến lưu trú được kiểm soát, khai báo đầy đủ. Đồng thời, vận động quần chúng Nhân dân cùng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hàng loạt mô hình: “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Cổng trường an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, “Xã không ma túy”; “Xe ôm tự quản về an ninh trật tự”, “Camera giám sát an ninh trật tự”... được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh trao quà cho các đối tượng chính sách và quần chúng có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninhg Tổ quốc”.

Nhân dịp này, các cá nhân và tập thể trên địa bàn xã Pù Luông có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 đã được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND xã Pù Luông khen thưởng.

Tiến Đạt