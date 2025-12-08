An toàn giao thông dịp cuối năm

Bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống giao thông và công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm ATGT, hạn chế tối đa tai nạn trong giai đoạn cao điểm.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A.

Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, trong 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 694 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 382 người chết và 520 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 17,9%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT. Tuy vậy, tình hình vi phạm và tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong dịp cuối năm. Tai nạn đường bộ chiếm tới hơn 99% tổng số vụ tai nạn, chủ yếu xảy ra trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã và đường thôn. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định vẫn xuất phát chủ yếu từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều trường hợp vi phạm mang tính chủ quan, đặc biệt trong nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, lạng lách, đánh võng, vượt sai quy định... Bên cạnh đó, tình trạng xe tải cơi nới thùng, chở quá tải, chở vật liệu xây dựng gây mất an toàn vẫn xuất hiện tại một số tuyến đường và khu vực, khiến người dân bức xúc.

Tại một số địa phương, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý triệt để, gây che khuất tầm nhìn và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số hệ thống đèn tín hiệu, biển báo bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chậm được khắc phục, ảnh hưởng đến việc chấp hành của người tham gia giao thông cũng như công tác xử lý vi phạm. Trong khi đó, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện, tạo thêm áp lực lên nhiều tuyến đường. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT dù đã được tăng cường nhưng ở một số địa phương hiệu quả vẫn chưa cao, chưa lan tỏa sâu rộng đến người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên, lái xe tải, lái xe khách đường dài.

Để kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm, hiện các lực lượng và địa phương đang triển khai quyết liệt, có hiệu quả Luật Trật tự ATGT đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT; các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2025. Cùng với đó, các ngành, địa phương thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; duy trì hệ thống tín hiệu giao thông, chiếu sáng ban đêm; thực hiện tốt công tác bảo đảm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và an ninh hàng không.

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, bà Lại Thị Thanh Thủy, cho biết: Việc triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT trong dịp cuối năm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đang tích cực triển khai cho các lực lượng và địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường tuyên truyền pháp luật; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như tốc độ, nồng độ cồn, phần đường, làn đường. Đồng thời, rà soát những vị trí nguy hiểm, khắc phục kịp thời; đảm bảo hệ thống đèn tín hiệu và chiếu sáng hoạt động thông suốt. Bên cạnh đó, đơn vị yêu cầu các lực lượng kiểm tra chặt chẽ, đình chỉ hoạt động đối với xe hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn. Đối với các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, Ban ATGT yêu cầu tuyên truyền mạnh mẽ trong Nhân dân, nghiêm cấm chăn thả gia súc gần đường cao tốc để tránh nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện lực lượng công an tỉnh đang tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm làm giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2025 và tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đang phối hợp với các cơ sở giáo dục để phổ biến kiến thức pháp luật, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT và học viên trường nghề. Đây là hoạt động quan trọng nhằm hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh ngay từ lứa tuổi học đường.

Với những giải pháp đồng bộ đang được triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu trong năm 2025, toàn tỉnh giảm ít nhất 5% số vụ, 5% số người chết và 5% số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2024.

Bài và ảnh: Lê Hợi