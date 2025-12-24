Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp lễ Noel năm 2025

Dịp lễ Noel năm 2025 sẽ thu hút rất đông bà con giáo dân và Nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, dẫn đến tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trước tình hình trên, công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai đồng bộ kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, trật tự cộng cộng và ATGT với quyết tâm để người dân đón một mùa giáng sinh an lành.

Lực lượng Công an triển khai các phương án bảo đảm ANTT tại Cổng Tòa Giám mục- phường Hạc Thành.

Phường Hạc Thành có Nhà thờ Chính Tòa và Tòa Giám mục đóng chân trên địa bàn. Nhận định dịp lễ Noel năm 2025 sẽ có rất đông người dân tập trung về đây tham dự các hoạt động, vui chơi giải trí. Vì vậy, Công an phường đã xây dựng phương án số 377, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, bố trí 50 điểm chốt từ khu vực ngã ba, ngã tư các tuyến đường dẫn đến nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám mục nhằm bảo đảm ANTT, đấu tranh, trấn áp tội phạm và giữ gìn trật tự công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng lễ Giáng sinh được an toàn.

Công an phường Hạc Thành kiểm tra các điểm chốt trên một số khu vực quan trọng

Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự, Công an phường Hạc Thành, cho biết: Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ 18 giờ ngày 24/12/2025, Công an phường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động tiến hành dựng các rào chắn cấm đường ở một số tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, sẽ thành lập các tổ chốt tại các vị trí điểm nghẽn; công khai tuần tra lưu động kết hợp hóa trang mật phục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn...

Xã Hồ Vương là địa bàn trọng điểm có tới trên 50% người dân theo đạo Công giáo. Với phương châm “đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp lễ Noel”, Công an xã đã tăng cường công tác nắm tình hình các hoạt động, sự kiện về tôn giáo; xây dựng phương án đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau lễ.

Đặc biệt, ngay trước thời điểm diễn ra lễ Noel, Công an xã Hồ Vương đã rà soát danh sách những đối tượng có tiền án tội phạm trên địa bàn, tiến hành gọi hỏi răn đe và cho cam kết chấp hành các quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường Tỉnh 524 ký cam kết không lấn chiếm hành lang để bày bán hóa, trông giữ xe, gây cản trở và ùn tắc giao thông.

"Rút kinh nghiệm từ các dịp Noel những năm trước thường xảy ra ùn tắc giao thông trên Tỉnh lộ 524, đoạn trước cổng giáo xứ Tam Tổng, năm nay chúng tôi đã khảo sát rất kỹ địa bàn, từ đó xây dựng phương án đảm bảo trật tự giao thông; bố trí nhiều tổ công tác phân luồng, phân loại các phương tiện. Đối với ô tô sẽ hướng dẫn phương tiện đi về khu vực phía sau nhà thờ, còn xe máy bố trí làm 3 điểm trông giữ xe miễn phí tại nhà văn hóa thôn và các trường Tiểu học, THCS. Mục đích không để xảy ra tình trạng lộn xộn, gây mất ANTT và ùn tắc giao thông", Đại úy Hoàng Văn Trang, Phó trưởng công an xã Hồ Vương, chia sẻ.

Đến thời điểm này, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường trực chiến đấu, ứng trực sẵn sàng lực lượng triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông, với quyết tâm cao nhất vì sự bình yên của Nhân dân trong mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông, góp phần hạn chế tối đa tình trạng mất ANTT, ùn tắc và tai nạn giao thông.

