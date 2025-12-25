Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Văn Thiện (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn. Tang vật giữ gồm 170 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 con xóc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn. Tang vật giữ gồm 170 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 con xóc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc cùng tang vật vụ án.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng ở các xã Hà Trung, Tống Sơn thường xuyên tụ tập để đánh bạc tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn nên đã triển khai lực lượng đấu tranh bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sới bạc trên do Trần Quang Linh, sinh năm 1993, ở xã Hà Trung và Hoàng Sỹ Kiên, sinh năm 1980, ở xã Tống Sơn tổ chức.

Các đối tượng này đã liên hệ và thuê địa điểm là nhà của Hoàng Huy Hải, sinh năm 1980, ở xã Tống Sơn để tổ chức đánh bạc. Địa điểm mà các đối tượng tổ chức sới bạc nằm ở giữa cánh đồng, gần núi, ít người qua lại và có người canh gác cảnh giới từ xa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Thiện (CTV)

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Tổ chức đánh bạc #xã Tống Sơn #đối tượng #Bắt quả tang #Tang vật #Cảnh sát hình sự #Hà Trung #Phòng #Tiền mặt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

An toàn giao thông dịp cuối năm

An toàn giao thông dịp cuối năm

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống giao thông và công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế đó, các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh