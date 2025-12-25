Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn. Tang vật giữ gồm 170 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 con xóc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc cùng tang vật vụ án.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng ở các xã Hà Trung, Tống Sơn thường xuyên tụ tập để đánh bạc tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn nên đã triển khai lực lượng đấu tranh bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sới bạc trên do Trần Quang Linh, sinh năm 1993, ở xã Hà Trung và Hoàng Sỹ Kiên, sinh năm 1980, ở xã Tống Sơn tổ chức.

Các đối tượng này đã liên hệ và thuê địa điểm là nhà của Hoàng Huy Hải, sinh năm 1980, ở xã Tống Sơn để tổ chức đánh bạc. Địa điểm mà các đối tượng tổ chức sới bạc nằm ở giữa cánh đồng, gần núi, ít người qua lại và có người canh gác cảnh giới từ xa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Thiện (CTV)