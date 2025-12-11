Ngăn chặn “cơn lốc trắng” nơi biên viễn

Với quyết tâm đẩy lùi “cơn lốc trắng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi gian nguy, tích cực đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây ma túy, góp phần gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc và cuộc sống của Nhân dân.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật trong chuyên án ma túy.

Trong bối cảnh, tình hình hoạt động các loại tội phạm tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh luôn quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng đẩy mạnh đấu tranh các chuyên án, thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá các đường dây tội phạm về ma túy. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy; phối hợp trao đổi thông tin, điều tra phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới.

Năm 2025, lực lượng BĐBP tỉnh đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án, 13 kế hoạch nghiệp vụ. Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 231 vụ/272 đối tượng, tang vật thu giữ 11,5kg heroin, 15.689 viên ma túy tổng hợp, 9,8kg thuốc nổ, 25 kíp nổ và nhiều tang vật có giá trị khác.

Điển hình, ngày 15/11/2025, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy trên hai tuyến biên giới của tỉnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép số lượng 32 bánh heroin tại khu vực biên giới.

Đối tượng được xác định là Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980 trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy lớn trên với mức thù lao là 50 triệu đồng. Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng BĐBP đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị, vũ khí.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: "Nhiều năm qua, BĐBP Thanh Hóa đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Kết quả không chỉ nổi bật trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng, mà còn làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy và không tiếp tay cho tội phạm”.

Trên các địa bàn trọng điểm, lực lượng BĐBP đã duy trì mô hình “Tiếng loa biên phòng”, “Dòng họ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Hòm thư mật tố giác tội phạm”... tạo nên “lá chắn mềm” từ Nhân dân để phát hiện, tố giác tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm “từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới” theo chủ trương “3 lớp, 4 cấp”, không để tuyến biên giới Thanh Hóa trở thành điểm nóng, phức tạp về ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó, nhiều đường dây lớn đã bị triệt phá ngay từ khi còn manh nha hoạt động; nhiều vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn bị “chặt đứt” trước khi lọt sâu vào nội địa.

Trước xu thế hội nhập mở cửa toàn diện, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào nói chung, tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, dự báo các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới địa bàn của các cơ quan chức năng để gia tăng hoạt động. Để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia tại địa bàn khu vực biên giới tỉnh, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc, dự báo kịp thời, sát đúng tình hình, nhất là tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở địa bàn biên giới; chủ động xác lập các chuyên án, đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, hoạt động có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang. Kiên quyết không để ma túy thẩm lậu từ Lào qua biên giới tỉnh Thanh Hóa vào Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng cần tích cực tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm khác như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; khai thác lâm thổ sản, xuất nhập cảnh.

Cuộc chiến chống ma túy nơi biên giới là cuộc chiến dài hơi, gian nan và đầy nguy hiểm. Với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, lực lượng BĐBP Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Mỗi chuyên án thành công là một chiến công thầm lặng. Mỗi loại vũ khí nóng bị thu giữ là một hiểm họa được loại trừ. Mỗi đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy bị triệt phá là một mảng tối bị đẩy lùi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP bám địa bàn là một “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan