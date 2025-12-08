Thanh Hóa đầu tư 1.100 camera AI giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường vừa ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông”, do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cấp xã, phường; đồng thời hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lực lượng thực thi pháp luật, góp phần xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Theo quyết định, dự án sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố (trước sắp xếp), trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đồng thời tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn. Hệ thống dữ liệu sẽ được khai phá bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, Công an các xã, phường và IOC phường Hạc Thành, Sầm Sơn. Dự án cũng đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 170 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025–2026.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

LP