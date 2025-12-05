Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Xã Hoằng Tiến triển khai học tập các nghị quyết và trao tặng Huy hiệu Đảng

Tuyết Mai (CTV)
Sáng 5/12, Đảng bộ xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thông qua dự thảo các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; đồng thời trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11/2025.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế biển, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế, công tác cựu chiến binh và nhiệm vụ phân cấp, phân quyền trong hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất các dự thảo kế hoạch về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch; đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; kiểm điểm, đánh giá cán bộ và triển khai các nhiệm vụ năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hoằng Tiến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến nhận Huy hiệu Đảng.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Hoằng Tiến đã trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

