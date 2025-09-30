Xã Hoằng Phú phát động ủng hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10

Với tinh thần hỗ trợ “nhanh nhất” các gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng do bão số 10, ngay trong chiều ngày 30/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú đã tổ chức lễ phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Cán bộ, công chức, viên chức xã Hoằng Phú ủng hộ các gia đình thiệt hại do mưa bão. Ảnh: CTV.

Với tinh thần “tương thân, tương ái” và nhằm góp thêm nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phú Lê Anh Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tập thể, cá nhân, con em trong và ngoài xã, các hộ gia đình trên địa bàn xã tích cực chung tay quyên góp ủng hộ bằng vật chất, tinh thần để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão vượt qua khó khăn.

Tại lễ phát động, các cán bộ, công chức, viên chức xã Hoằng Phú đã tham gia ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Số tiền ủng hộ được gửi về Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú. Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú thành lập ban vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích để hỗ trợ các gia đình thiệt hại khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Các lực lượng hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Hoằng Phú dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy. Ảnh: CTV.

Trước đó, rạng sáng 29/9, tại địa bàn xã Hoằng Phú, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) khiến 1 người tử vong, nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái, đổ sập, hàng loạt cây cối, cột điện bị gãy đổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cố lưới điện, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Xã Hoằng Phú quyết định thi công một số hạng mục cấp thiết để sửa chữa cơ sở vật chất tại 3 trường học trên địa bàn, bảo đảm cho học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Việt Hương