Đời sống - Xã hội

Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ sập nhà do bão số 10 ở xã Hoằng Phú

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 29/9, trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 29/9, trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29/9, tại khu vực cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú, một mái tôn nhà dân bất ngờ bị gió quật sập, làm 4 người trong gia đình, trong đó có trẻ nhỏ, mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng Công an xã khẩn trương triển khai phương tiện, thiết bị, tiếp cận hiện trường trong điều kiện mưa to, gió lớn để cứu nạn.

Sau nhiều nỗ lực, cả 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà đã được giải cứu an toàn, đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Cùng thời điểm, tại nhiều thôn trên địa bàn xã Hoằng Phú, hàng chục ngôi nhà khác bị tốc mái, sập tường, sập đổ hoàn toàn; cây xanh, cột điện bị gãy đổ vào đường ray tàu hỏa khiến ùn tắc giao thông đường sắt và gây mất điện trên diện rộng. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng Công an xã, dân quân tự vệ và bà con khắc phục sự cố bước đầu.

