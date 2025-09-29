Hotline: 0822.173.636   |

Hàng chục ngôi nhà ở Hoằng Phú bị sập và tốc mái vì lốc xoáy

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua xã Hoằng Phú (Thanh Hóa) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Rạng sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua xã Hoằng Phú (Thanh Hóa) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Video: Người dân Hoằng Phú kể lại giây phút lốc xoáy quét qua.

Theo báo cáo của UBND xã Hoằng Phú, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 với cường độ gió mạnh kèm theo mưa lớn và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và Nhân dân trên địa bàn, nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái, đổ sập, nhiều cây cối, cột điện bị gãy đổ gây ách tắc giao thông.

Người dân địa phương cho biết, khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ sáng cùng ngày, nhiều thôn trên địa bàn xã Hoằng Phú đã hứng chịu trận lốc xoáy mạnh, khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn. Nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá.

Ông Vũ Văn Chương (1968), trú tại xóm Nam Cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy quét qua: “Chỉ trong ít phút, gió rít dữ dội, mái tôn, cửa gỗ bị cuốn bay hết, nhà cửa của tôi tan hoang. Người dân chỉ kịp tìm chỗ trú ẩn an toàn”.

Sức gió mạnh đã khiến cây cối gãy đổ hàng loạt, nhiều cột điện bị quật ngã, đường dây điện bị đứt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện ở một số xã lân cận.

Tương tự, bà Lê Thị Hiển, một hộ dân tại xã Hoằng Phú cho biết, gia đình bà cũng bị tốc mái toàn bộ, đồ đạc hư hỏng nặng.

Cảnh tượng hàng chục ngôi nhà dân bị tốc mái, đổ sập hoàn toàn, đồng thời lốc xoáy đã gây hư hại nghiêm trọng đến nhiều công trình công cộng và cơ sở hạ tầng.

Hiện chính quyền xã Hoằng Phú đang huy động lực lượng, phối hợp với người dân khẩn trương thu dọn, dựng lại nhà cửa, khắc phục sự cố lưới điện, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hoàng Đông

