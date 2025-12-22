“Cây Yêu Nước” phủ xanh hơn 300 chi nhánh MB: Gieo tự hào chảy khắp non sông

Khi tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc tiếp tục là sợi dây kết nối người Việt, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) khởi động chương trình “Cây Yêu Nước”. Chương trình được mở rộng trên 300 chi nhánh của MB, mang nguồn nước sạch phục vụ người dân hằng ngày, khẳng định cam kết của MB trong việc góp phần xây dựng cộng đồng bền vững.

Hướng tới tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu", MB không chỉ chú trọng đầu tư công nghệ mà còn kiên trì lan tỏa các giá trị nhân văn. Với vị thế Top 5 ngân hàng tại Việt Nam, MB duy trì nhiều hoạt động cộng đồng có chiều sâu, trong đó "Cây Yêu Nước" là một dấu ấn tiêu biểu.

"Cây Yêu Nước" là một phần chiến lược ESG toàn diện và thiết thực của MB

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn lan tỏa khắp non sông

Sau những phản hồi tích cực khi thí điểm trong chiến dịch A80, MB tiếp tục triển khai “Cây Yêu Nước” giai đoạn 2 với quy mô mở rộng tại hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Đây là hệ thống nước uống trực tiếp được MB thiết kế riêng, ứng dụng công nghệ lọc Mitsubishi Cleansui (Nhật Bản).

Thiết bị sử dụng màng lọc sợi rỗng, công nghệ đã được Mitsubishi Cleansui phát triển hơn 40 năm, cho khả năng lọc mạnh mẽ nhưng vẫn giữ lại khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Hệ thống giúp loại bỏ hiệu quả clo dư, trihalomethane, chì, PFOS/PFOA và vi hạt nhựa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước chất lượng cao trong bối cảnh môi trường ngày càng chịu nhiều áp lực.

Với tốc độ lọc 3 lít/phút và công suất lên tới 8.000 lít, “Cây Yêu Nước” đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của lượng lớn khách hàng tại các điểm giao dịch MB. Thiết bị không tạo nước thải, không sử dụng dung môi hay hóa chất, qua đó góp phần giảm tác động đến môi trường. Theo nghiên cứu hợp tác giữa Mitsubishi và Phòng thí nghiệm Đại học Tokyo, hệ thống này giúp giảm hơn 80% lượng khí nhà kính so với việc sử dụng nước uống đóng chai PET 500ml, đồng thời tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ 100W cho làm lạnh và 350W cho làm nóng.

Bên cạnh đó, “Cây Yêu Nước” được chú trọng về an toàn và vận hành ổn định với hai chế độ nước nóng – lạnh, cơ chế bảo vệ quá nhiệt bằng Bimetal, hệ thống kiểm soát mực nước chống tràn, van khóa an toàn và thiết kế chống rò rỉ. Khay lấy nước có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì hằng ngày.

MB sử dụng công nghệ lọc của Mitsubishi Cleansui, thương hiệu uy tín của Nhật Bản

Thiết kế thân thiện – Tiện ích phục vụ cộng đồng

“Cây Yêu Nước” có thiết kế hiện đại, dễ nhận diện với tông xanh đặc trưng của MB, được bố trí ngay tại sảnh giao dịch. Việc đặt cây nước tại khu vực chờ giúp khách hàng và người dân dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch trong lúc giao dịch, mang đến trải nghiệm tiện lợi và giàu tính nhân văn.

Hình ảnh “Cây Yêu Nước” còn gắn với những thông điệp gần gũi như “Cùng MB yêu nước mỗi ngày”, “Gieo tự hào chảy khắp non sông”, “Nhớ mang bình nha”. Những lời nhắn nhủ giản dị này góp phần lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích uống đủ nước mỗi ngày và hạn chế rác thải nhựa dùng một lần.

"Chờ làm thủ tục mà có sẵn cây nước sạch để dùng thì rất tiện." – chị Thu Hà, khách hàng MB tại Hà Nội chia sẻ khi đến giao dịch.

Cách MB bày tỏ tình yêu đất nước theo cách gần gũi, thiết thực

“Cây Yêu Nước” là sự tiếp nối tinh thần mà MB đã theo đuổi thông qua các dự án cộng đồng như HiGreen – Trường Sa Xanh. Thông qua việc hợp tác với Quân chủng Hải quân, kêu gọi trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa, MB đã đồng hành cùng các chiến sĩ nơi đảo xa trong việc cải thiện môi trường sống và sinh hoạt.

Tinh thần ấy nay được lan tỏa tại từng điểm giao dịch MB, nơi không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực dành cho khách hàng và cộng đồng. Nhiều cán bộ MB cho biết, sự hiện diện của “Cây Yêu Nước” giúp công việc hằng ngày trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi lượt phục vụ khách hàng cũng là một cách đóng góp cho xã hội.

“Mỗi ngày phục vụ nhiều lượt khách, ‘Cây Yêu Nước’ tại sảnh giúp mọi người thoải mái hơn và rất ý nghĩa.” – Nhân viên giao dịch MB Thủ Đức.

Với dự án “Cây Yêu Nước”, Ngân hàng TMCP Quân đội tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Mỗi chi nhánh MB không chỉ là điểm giao dịch tài chính, mà còn là nơi kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.