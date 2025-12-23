Gần 66% nhà, đất công đã được bố trí lại sau sắp xếp đơn vị hành chính

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác rà soát, sắp xếp và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công đang được các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. Đến đầu tháng 12/2025, tiến độ bố trí, khai thác nhà, đất công đạt gần 66% tổng số phải sắp xếp.

Triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác rà soát, sắp xếp và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công đang được các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, tiến độ xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, chưa phát sinh vướng mắc lớn trong quá trình triển khai.

Thực hiện thống nhất Kết luận số 202-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, ngày 11/11/2025 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 213/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư để xây dựng phương án quản lý, sử dụng và xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực; đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch như lập, điều chỉnh quy hoạch và tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công.

Để thống nhất triển khai trong toàn hệ thống, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn, hệ thống hóa các quy định của Trung ương và gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung tập trung vào các nội dung cấp thiết, như khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền để triển khai quy định của Trung ương; đẩy nhanh rà soát, quyết định giao tài sản công cụ thể cho các đối tượng quản lý, sử dụng ở cấp xã, phường; điều chỉnh, cập nhật quy hoạch ngay sau khi điều chuyển, chuyển đổi công năng sử dụng trụ sở; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất nhằm bảo đảm các mục đích ưu tiên và xử lý nhà, đất dôi dư; quy định rõ nội dung, thẩm quyền, trình tự chuyển đổi công năng sử dụng trụ sở; việc trang bị xe ô-tô, máy móc, thiết bị phục vụ mô hình tổ chức bộ máy mới; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công; thống nhất chế độ báo cáo; đồng thời tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Kết quả thực hiện cho thấy, trong tuần từ ngày 24/11 đến 1/12/2025, các địa phương đã xử lý thêm 249 cơ sở nhà, đất. Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã được bố trí, sắp xếp và xử lý là 17.496 cơ sở, đạt 65,89% tổng số phải xử lý. Trong đó, 798 cơ sở được bố trí cho lĩnh vực y tế; 4.002 cơ sở phục vụ giáo dục; 1.314 cơ sở cho văn hóa-thể thao; 7.952 cơ sở được sử dụng làm trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hiện còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư đang tiếp tục được các địa phương xây dựng phương án xử lý theo quy định.

Cùng với việc sắp xếp trụ sở, công tác bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cũng được triển khai song song. Trong tháng 11/2025, các địa phương đã trang bị thêm xe ô tô công vụ cho 22 xã. Như vậy, đến nay có 3.232 đơn vị hành chính cấp xã, tương đương 97,32%, đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; số còn lại đã được bố trí đủ kinh phí để tiếp tục mua sắm trong thời gian tới. Đối với máy móc, thiết bị làm việc, 100% đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị đầy đủ, bảo đảm điều kiện hoạt động của mô hình tổ chức bộ máy mới.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc sắp xếp, bố trí và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được triển khai quyết liệt, đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế lãng phí và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Theo Báo Nhân Dân