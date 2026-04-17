Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Sáng 17/4, xã Hoằng Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Vàng năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự, dâng hương và hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đặc sắc.

Lễ hội Phủ Vàng năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ 17 đến 19/4, tức 1/3 đến 3/3 âm lịch).

Từ xa xưa, Phủ Vàng (hay còn gọi là Phủ Vàng linh từ) không chỉ là nơi để người dân trong xã sinh hoạt văn hoá tâm linh mà còn là địa điểm thu hút đông đảo Nhân dân và khách thập phương trong và ngoài vùng về tham quan chiêm bái.

Phủ Vàng được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII trên núi Chùa, làng Vàng, xã Hoằng Xuân trước đây, nay là xã Hoằng Giang. Phủ thờ Đệ nhất Thánh Mẫu Liễu Hạnh - vị nữ thần duy nhất trong 4 vị thần “Tứ bất tử” của Việt Nam.

Truyền thuyết kể lại rằng, tại núi Chùa, làng Vàng, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc dẹp giặc Thanh, tới Phủ Vàng cho quân dừng chân nghỉ ngơi và vào Phủ dâng hương kính lễ, được Thánh Mẫu báo mộng, bày kế sách hay để đánh thắng quân giặc nên đã thu được thắng lợi. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua đã tri ân Thánh Mẫu, ban sắc phong và lập đền thờ trên núi Chùa với phong cảnh nên thơ hữu tình, tụ khí linh thiêng của trời đất.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phủ Vàng ngày càng được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khang trang, bề thế. Không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc của Nhân dân địa phương, nơi đây còn trở thành điểm nhấn trong tuyến du lịch sông Mã, gắn với cảnh quan Ngã Ba Bông sơn thủy hữu tình, kết nối tham quan các di tích nổi tiếng trong khu vực như Đền Cô Bơ, Đền Hàn Sơn, Đền Bà Triệu..., góp phần hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa - tâm linh đặc sắc của vùng.

Năm 2026, Lễ hội Phủ Vàng được tổ chức theo thông lệ, diễn ra trong 3 ngày (từ 17 đến 19/4) với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc như rước cỗ, dâng hương, tế nữ quan, hầu đồng...

Phần hội được tổ chức sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng và nhiều trò diễn dân gian mang đậm bản sắc địa phương như múa tú huần, chèo chải, gánh nước, giã gạo nấu cơm, cùng trình diễn nghề làm hương truyền thống Đông Khê, góp phần tạo nên không gian lễ hội phong phú, hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang Nguyễn Quang Khánh cho biết: Lễ hội truyền thống là mạch nguồn chảy mãi trong dòng máu người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cách thức bảo tồn di sản văn hoá vô giá của tiền nhân, giúp con người tìm về cội nguồn và khẳng định bản sắc dân tộc.

Lễ hội Phủ Vàng được tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết cộng đồng; qua đó nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc quê hương, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Việt Hương