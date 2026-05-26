Triển khai cuộc thi ảnh và hiến kế phát triển du lịch Hàm Rồng

Cuộc thi nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người và tìm kiếm các giải pháp đột phá cho du lịch Hàm Rồng.

Toàn cảnh hội nghị triển khai cuộc thi “Ảnh đẹp Hàm Rồng” và “Ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng”.

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Hàm Rồng” và “Ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm du lịch Hàm Rồng” diễn ra vào sáng 26/5 tại UBND phường Hàm Rồng.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Cuộc thi nhằm mục đích lựa chọn những bức ảnh đẹp, ý tưởng sáng tạo thể hiện được nét đặc sắc về địa phương, từ đó xây dựng kho tư liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Hàm Rồng.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hàm Rồng thông qua thể lệ cuộc thi.

Theo thể lệ cuộc thi, hình ảnh hoặc ý tưởng, sản phẩm dự thi phải được sáng tác, xây dựng dựa trên thực tế tại địa bàn phường Hàm Rồng. Nội dung phản ánh được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa; những nét đẹp về phong tục tập quán, lễ hội, làng nghề, văn hóa ẩm thực; các hoạt động khám phá, trải nghiệm, các dự án và mô hình sản phẩm quà tặng lưu niệm của địa phương.

Tác phẩm dự thi phải có tính sáng tạo, mới lạ, hấp dẫn và có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn hình ảnh quảng bá; chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên; đảm bảo không có tranh chấp bản quyền và không trái với thuần phong mỹ tục.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Quang Trọng phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi dành cho tất cả các tổ chức và cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ thời điểm phát động đến hết ngày 30/9/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào quý IV/2026.

Cựu chiến binh, Nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, Trung đoàn 228 (Trung đoàn Hàm Rồng) phát biểu tại hội nghị.

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở cả hai hạng mục thi với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn; đồng thời, dự kiến chọn 50 tác phẩm ảnh tiêu biểu để trưng bày.

Hàm Rồng hôm nay khoác lên mình diện mạo mới hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Thông qua cuộc thi, UBND phường Hàm Rồng mong muốn lan tỏa hình ảnh địa phương một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Minh Quyên