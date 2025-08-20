Xã biên giới Mường Chanh chủ động hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão

Những năm qua, tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Mường Chanh diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, gây ách tắc hàng hóa lưu thông. Trước tình hình đó, việc dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu tại chỗ đã được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Các mặt hàng thiết yếu được cửa hàng tạp hóa ở xã Mường Chanh chuẩn bị trước mùa mưa.

Xã Mường Chanh có địa hình hiểm trở, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt trượt, chia cắt là điều luôn hiện hữu. Những năm trước đây, thời tiết cực đoan, lũ ống, lũ quét liên tiếp đổ về, khiến một số bản bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày, vì thế đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đợt mưa lớn kéo dài hồi tháng 7/2025 vừa qua đã làm nhiều đoạn đường dẫn vào trung tâm xã bị sụt lún, đứt gãy, ảnh hưởng quá trình lưu thông của người dân.

Anh Lò Văn Chuân, hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại trung tâm xã Mường Chanh, chia sẻ: "Gia đình tôi là đại lý vừa bán buôn, bán lẻ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa tiêu dùng khác. Vào mùa mưa, tuyến đường vào trung tâm xã thường xuyên bị sạt lở gây chia cắt nhiều ngày, các sản phẩm hàng hóa thiết yếu từ dưới miền xuôi chuyển lên vì thế bị ánh tắc, khiến cuộc sống hàng ngày của người dân gặp khó khăn. Rút kinh nghiệm, bước vào mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi chủ động, thu mua và gom hàng dự trữ đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn xã. Cùng với đó, gia đình chúng tôi cũng cam kết với chính quyền địa phương không tăng giá, nhằm đảm bảo quyền lợi nhất cho người tiêu dùng. Mình làm ăn nhưng cũng phải có trách nhiệm với bà con trong bản, nhất là lúc thiên tai xảy ra".

Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân, ông Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: "Trên địa bàn xã Mường Chanh có 20 hộ kinh doanh, chuyên buôn bán các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu và 1 cây xăng, dầu phục vụ Nhân dân. Với tinh thần chủ động, chính quyền xã đã đề nghị các hộ kinh doanh có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu từ đầu mùa mưa bão. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân chủ động, dự phòng lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết. Với các bản xa, chính quyền xã phối hợp lực lượng dân quân, công an chuẩn bị sẵn sàng hậu cần, phương tiện hỗ trợ khi cần thiết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, khan hiếm hàng hóa gây bất ổn đời sống dân sinh. Phát huy nguyên tắc “4 tại chỗ”, đảm bảo hàng hóa được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả”.

Tuyến đường tỉnh 521E chạy qua địa bàn xã Mường Chanh có điểm đầu giao với Quốc lộ 15C tại xã Mường Lát, điểm cuối là mốc biên giới Việt - Lào (mốc 294). Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối với các xã phía Tây huyện Mường Lát cũ, có địa hình phức tạp, đồi núi nhiều nên có nguy cơ bị sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Dự báo sớm tình hình, ngay từ đầu mùa mưa, UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công an, lực lượng dân quân, y tế cơ sở cùng các hộ kinh doanh chủ động xây dựng phương án hậu cần và kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu. Các hộ kinh doanh, phân phối các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân cũng đã chủ động làm việc với các đại lý lớn, kênh phân phối cung cấp nhiều mặt hàng đảm bảo chất lượng. Đến thời điểm này, nguồn hàng hóa thiết yếu đã được dự trữ đầy đủ và sẵn sàng cung ứng kịp thời cho người dân khi bị chia cắt do mưa lũ trong thời gian 15 ngày.

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân, UBND xã Mường Chanh đã ban hành kế hoạch, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ và 3 sẵn sàng”, với sự tham gia của lực lượng dân quân, tự vệ, công an, quân sự xã và các lực lượng khác tại bản. Các đơn vị đóng trên địa bàn, như Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Trạm Biên phòng Cang, Na Him, đội sản xuất số 3, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) sẵn sàng phương án huy động lực lượng tham gia vào công tác giải phóng đường khi có sự cố thiên tai, sạt lở đất.

Mường Chanh là xã biên giới xa nhất của tỉnh, giao thông dễ bị chia cắt trong mùa mưa bão dẫn đến việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn, trong khi đó các hộ dân kinh doanh thương mại tại địa phương có quy mô nhỏ, tiềm lực yếu. Để dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão kịp thời, UBND xã Mường Chanh kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương, doanh nghiệp thương mại trên địa bàn xã vay vốn để dự trữ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân khi xảy ra sự cố thiên tai.

