Xã An Nông tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025

Sáng 13/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025 tại xã An Nông.

Bí thư Đảng ủy xã An Nông Nguyễn Việt Ba động viên tinh thần các tình nguyện viên

Ngày hội năm nay thu hút hơn 150 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã đăng ký tham gia. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với tinh thần “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, các tình nguyện viên tham gia với tâm thế hào hứng, tự nguyện và đầy trách nhiệm. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi được đóng góp những giọt máu quý giá giúp đỡ người bệnh.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu

Tình nguyện viên tham gia với tâm thế phấn khởi.

Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 107 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị. Hoạt động không chỉ mang đậm giá trị nhân văn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và truyền thống “thương người như thể thương thân” của nhân dân xã An Nông.

Chu Dương