Ngành bảo hiểm xã hội tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo an sinh xã hội

Thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm đối với toàn hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH), khi khối lượng công việc tăng mạnh, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu ngày càng lớn. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ, ngành BHXH đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp để người dân hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa lâu dài của việc tham gia BHXH, BHYT được ngành BHXH đẩy mạnh hướng về cơ sở.

Ghi nhận tại BHXH cơ sở Thọ Xuân, đến hết tháng 11/2025, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý đạt 204.789 người, bằng 96,74% kế hoạch được giao, tăng 1.146 người so với năm 2024. Tổng số thu do BHXH cơ sở Thọ Xuân thực hiện tính đến ngày 1/12/2025 đạt trên 727 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng của các đơn vị là trên 10 tỷ đồng, chiếm 3,27% tổng số thu.

Theo ông Doãn Trọng Khánh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thọ Xuân, để đạt được kết quả trên, đơn vị đã chủ động bám sát chỉ tiêu, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến từng nhóm đối tượng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, BHXH cơ sở Thọ Xuân cũng tập trung rà soát các đơn vị chậm đóng, nợ đọng, kịp thời đôn đốc, làm việc trực tiếp nhằm hạn chế phát sinh nợ mới, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Tại BHXH cơ sở Thường Xuân, công tác phát triển người tham gia tiếp tục được triển khai theo hướng linh hoạt, sát thực tế. Đơn vị phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại trường học, doanh nghiệp và khu dân cư; lồng ghép nội dung phổ biến chính sách BHXH, BHYT vào các cuộc họp thôn, bản; tăng cường tư vấn trực tiếp để người dân hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa lâu dài của việc tham gia BHXH, BHYT.

Tính đến tháng 11/2025, trên địa bàn quản lý của BHXH Thường Xuân có trên 7.700 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt trên 99% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 2.200 người, đạt trên 70% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT đạt trên 69.200 người, tương ứng 83% kế hoạch.

Ông Đỗ Đông Hà, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thường Xuân, cho biết: Càng về cuối năm, áp lực hoàn thành chỉ tiêu càng lớn, nhất là đối với chỉ tiêu BHXH tự nguyện và BHYT. Do đó, đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực cho giai đoạn “nước rút”, phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc biến động đối tượng, kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp với từng xã, từng nhóm dân cư, đảm bảo vừa phát triển người tham gia, vừa giữ vững kỷ cương trong công tác thu, giảm nợ đọng.

Cùng với sự nỗ lực của ngành BHXH, nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đã tích cực phối hợp, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đây là yếu tố quan trọng góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Bà Lê Thị Huyền, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty TNHH đồ chơi Liên Hưng Việt Nam, xã Minh Sơn, chia sẻ: Doanh nghiệp luôn xác định việc tham gia đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là sự đầu tư lâu dài. Khi quyền lợi của người lao động được đảm bảo, họ yên tâm gắn bó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc BHXH cơ sở Ngọc Lặc, Vũ Cao Cường cho biết: Thực tế cho thấy, tại những doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách BHXH, người lao động được bảo đảm quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp..., từ đó tạo sự đồng thuận cao, hạn chế tranh chấp lao động và góp phần ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Điểm đáng ghi nhận là các chỉ số về phát triển đối tượng, thu các khoản BHXH, BHYT, BHTN tại nhiều địa phương tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước cũng như so với các tháng liền kề. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, toàn hệ thống BHXH đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tập trung đúng đối tượng, đúng trọng tâm. Sau khi triển khai các biện pháp tăng tốc cuối năm, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Số người tham gia mới tiếp tục tăng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từng bước được cải thiện, công tác thu và quản lý quỹ ngày càng chặt chẽ hơn.

Dù khó khăn, thách thức vẫn còn, nhất là áp lực hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian ngắn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2025 được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tích cực. Đây là giai đoạn then chốt, mang tính quyết định, không chỉ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mà còn tạo nền tảng quan trọng để ngành BHXH tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

