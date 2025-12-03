WMO: Nhiệt độ tăng đang kích hoạt mưa cực đoan khắp châu Á

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ngày 3/12, cảnh báo nhiệt độ toàn cầu gia tăng tạo ra nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Á đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Aceh, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo của Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), người phát ngôn của WMO, bà Clare Nullis, cho biết lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt thảm khốc ở một số quốc gia, buộc hàng loạt cộng đồng phải sơ tán khẩn cấp.

Theo bà Nullis, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đang “hoạt động 24/7” để đưa ra dự báo và cảnh báo sớm, trong khi Cơ chế Điều phối của WMO “cung cấp các hướng dẫn chuyên môn về khí hậu và rủi ro thiên tai cho lực lượng cứu trợ nhân đạo.”

Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nhất, bởi sự kết hợp giữa lượng mưa do gió mùa và hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới.

Theo báo cáo Tình hình Khí hậu châu Á của WMO, khu vực này “rất dễ bị tổn thương đặc biệt trước lũ lụt,” trong khi hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục làm trầm trọng thêm rủi ro mưa cực đoan, do “không khí ấm chứa được nhiều hơi ẩm hơn.”

Bà Nullis nhấn mạnh các sự kiện thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra gần đây cho thấy nhu cầu cấp bách phải tăng cường phối hợp khu vực thông qua các cơ chế của WMO, đồng thời thúc đẩy nỗ lực toàn cầu nhằm bảo đảm tất cả người dân đều được tiếp cận hệ thống cảnh báo sớm.

Trong bài phát biểu qua video gửi tới Ủy ban Bão - cơ quan phối hợp giữa WMO và Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc - Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương “đang phải đối mặt với hoạt động bão nhiệt đới dữ dội và thường xuyên nhất thế giới.”

Bà cho biết, những trận mưa kỷ lục, hiện tượng triều cường và lũ lụt đang khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, kéo theo thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD. Bà nhấn mạnh: “Không một quốc gia hay tổ chức nào có thể tự mình ứng phó với những thách thức từ bão và biến đổi khí hậu.”

Tại Indonesia, những trận mưa xối xả liên quan đến bão nhiệt đới Senyar đã gây ra tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng ở Sumatra. Việt Nam ghi nhận nhiều tuần mưa lớn bất thường, đẩy mực nước các sông dâng cao kỷ lục.

Philippines đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau hai cơn bão liên tiếp, trong khi Sri Lanka và miền Nam Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với lũ lụt diện rộng, gây thiệt hại hạ tầng và ảnh hưởng tới đời sống dân cư.

WMO cho rằng các diễn biến này phản ánh mối đe dọa khí hậu ngày càng lớn, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường công tác chuẩn bị sớm và nâng cao năng lực ứng phó trước khi các hiện tượng cực đoan trong tương lai tiếp tục gia tăng về cường độ và tần suất./.

Theo TTXVN