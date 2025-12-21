Cá và ong Việt Nam nằm trong số 70 loài sinh vật mới của năm 2025

Trong số danh sách hơn 70 loài sinh vật mới được xác định trong năm qua, Việt Nam đóng góp hai đại diện thú vị là một loài cá bám đá hiếm gặp và loài ong có ngoại hình như gấu bông.

Loài cá bám đá. (Nguồn: researchgate.net)

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ vừa công bố danh sách hơn 70 loài sinh vật mới được xác định trong năm qua.

Đáng chú ý, trong số những phát hiện trải dài từ khủng long tiền sử đến côn trùng kỳ dị, Việt Nam đóng góp hai đại diện thú vị là một loài cá bám đá hiếm gặp và loài ong có ngoại hình như gấu bông.

Trong công bố vào ngày 19/12, các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này bao gồm cả khủng long, thú, cá, bò sát và côn trùng.

Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên nhất là nhiều loài trong số đó không được tìm thấy từ các chuyến thám hiểm rừng sâu gần đây, mà được phát hiện ngay trong các kệ tủ lưu trữ của bảo tàng, nơi chúng đã nằm “im lìm” và bị lãng quên trong nhiều thập kỷ.

Nổi bật trong số các phát hiện “ẩn mình” này là một loài cá chép nhỏ có miệng giác mút đặc hữu của vùng cao nguyên Việt Nam, được phát hiện trên sông Lô. Loài cá này được đặt tên khoa học là Supradiscus varidiscus.

Theo các chuyên gia ngư học của bảo tàng, mẫu vật này thực tế đã được thu thập và đưa vào kho lưu trữ từ 25 năm trước, nhưng phải đến tận bây giờ mới được đưa ra nghiên cứu và mô tả chi tiết.

Đây là lần đầu tiên chi cá này được ghi nhận xuất hiện tại Việt Nam, mở ra những hiểu biết mới về sự đa dạng sinh học của hệ thống sông ngòi khu vực.

Bên cạnh loài cá Supradiscus, danh sách năm nay còn vinh danh một đại diện khác đến từ Việt Nam là loài ong Habropoda pierwolae. Loài côn trùng này gây ấn tượng mạnh với các nhà khoa học nhờ lớp lông dày và ngoại hình mũm mĩm, khiến họ đặt cho nó biệt danh là ong "gấu bông."

Phát hiện này được công bố trong nghiên cứu của đồng tác giả người Việt Nam Ngat Thi Tran đến từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam.

Ngoài hai phát hiện tại Việt Nam, thế giới tự nhiên năm qua cũng đón nhận những loài vật mới đầy kinh ngạc khác.

Đó là Huadanosaurus sinensis, một loài khủng long có lông vũ sống cách đây 125 triệu năm tại Trung Quốc, được tìm thấy với hóa thạch hai bộ xương thú nhỏ nằm trọn trong dạ dày - bằng chứng sống động về bữa ăn cuối cùng của nó.

Danh sách còn có loài chuột opossum mũi dài Marmosa chachapoya sống tại vùng núi hẻo lánh của Peru, hay những con ruồi giấm cổ đại có cấu tạo miệng biến đổi thành cặp hàm cứng dùng để giữ bạn tình.

Cheryl Hayashi, Phó chủ tịch cấp cao của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, nhấn mạnh rằng việc tìm ra loài cá mới của Việt Nam hay các sinh vật khác từ những bộ sưu tập cũ chứng minh giá trị bền vững của công tác lưu trữ.

Những mẫu vật được bảo quản qua nhiều thế hệ vẫn đang tiếp tục tiết lộ những bí mật mới, nhắc nhở nhân loại rằng vẫn còn vô số điều kỳ diệu về sự sống trên Trái Đất đang chờ được gọi tên, đôi khi nằm ngay trước mắt chúng ta./.

Theo TTXVN