“Biến rác thành tiền” - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn của phụ nữ

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Yên Phú đã đẩy mạnh việc biến rác thải thành tiền làm công trình trọng điểm. Sau 1 tháng thực hiện, các chi hội phụ nữ đã gom phế liệu bán gây quỹ hơn 26 triệu đồng. Hội đã tổ chức thăm, tặng 46 suất quà cho hội viên, trẻ em khó khăn; tặng 10 làn nhựa đi chợ, 18 thùng đựng rác cho hội viên.

Phụ nữ xã Quảng Chính thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”.

Chị Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Mô hình “Biến rác thành tiền” đã được hội thực hiện từ nhiều năm trước. Và thời gian này, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, Hội LHPN xã tiếp tục triển khai và đạt kết quả thiết thực. Không những hội viên, phụ nữ hưởng ứng mà nhiều cơ sở bán hàng, kinh doanh cũng gom phế liệu cho chi hội gây quỹ. Nguồn kinh phí thu được hội dùng vào nhiều hoạt động ý nghĩa, như thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ khó khăn, mua hạt rau giống phát cho hội viên xây dựng vườn đẹp; tặng làn nhựa cho chị em đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon. Mua thùng đựng rác tặng chị em phân loại rác, để rác đúng nơi quy định...

Cũng như nhiều đơn vị khác, Hội LHPN xã Hoằng Lộc triển khai việc biến rác thải nhựa thành tiền để gây quỹ khá hiệu quả. Ở các chi hội đều có thùng thu gom rác thải đặt tại khu vực công cộng, như: nhà văn hóa, khuôn viên... Các loại rác có thể tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa... được chi hội thu gom và bán gây quỹ hàng tháng. Nguồn kinh phí thu được hội dùng thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh, hỗ trợ mô hình sinh kế. Thực tế có nhiều hội viên và trẻ em khó khăn được tặng quà đã có động lực vươn lên trong học tập và lao động sản xuất. Việc thu gom phế liệu gây quỹ đã giúp hội viên, phụ nữ và người dân trong xã có ý thức bảo vệ môi trường hơn, không vứt rác bừa bãi, lãng phí mà còn “tích tiểu thành đại” để giúp đỡ các đối tượng yếu thế. Đây được xem là giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải hằng ngày và cũng là tiêu chí quan trọng đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Lộc, Nguyễn Thị Thu Huyền, cho biết: "Tất cả các chi hội đều tích cực tham gia thu gom phế liệu để gây quỹ thông qua “Ngôi nhà xanh”. Mỗi tháng trung bình các chi hội gom bán được 1 đến 2 lần, mỗi lần thu về khoảng 300 nghìn đồng trở lên. Qua đó, các chi hội có thêm nguồn kinh phí hàng tháng để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và tạo sự gắn bó, sẻ chia giữa hội viên với tổ chức hội".

“Biến rác thành tiền” hiện là mô hình được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện rầm rộ từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 với mục đích gây quỹ để thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Mô hình được thực hiện tại các chi hội thông qua nhiều hình thức, như: xây dựng “Ngôi nhà xanh” đặt tại các nhà văn hóa phố, thôn, nơi công cộng, các quán ăn, nhà hàng, chợ, trong khu dân cư... rất thuận lợi. Từ khi triển khai, tình trạng xả rác thải bừa bãi trong các khu dân cư được khắc phục đáng kể, nhiều trường hợp khó khăn được chi hội giúp. Với ý nghĩa nhân văn đó, ai cũng nhiệt tình ủng hộ.

Đến nay, mô hình “Biến rác thành tiền” của các cấp hội LHPN trong tỉnh đã đi vào nền nếp. Giai đoạn 2021-2025, từ nguồn kinh phí thu gom được, các cấp hội đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” vào các dịp lễ, tết, khó khăn đột xuất... Tiêu biểu, như Hội LHPN phường Hạc Thành hỗ trợ kịp thời cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 416 triệu đồng; Hội LHPN phường Hàm Rồng đã thu gom, phân loại trên 25 tấn rác tái chế, gây quỹ gần 195 triệu đồng, từ nguồn quỹ này, hội đã trao 150 suất học bổng (trị giá 500.000 - 1.000.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó, thăm hội viên khó khăn đột xuất; Hội LHPN xã Ba Đình đưa việc thu gom rác thải tái sử dụng gắn với các tiêu chí XDNTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu... Từ hiệu quả thiết thực, nhân văn đó, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã góp phần gắn bó nghĩa tình giữa hội viên, phụ nữ và người dân ở cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Lê Hà