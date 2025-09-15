WHO: Số ca tử vong do bệnh tả trên toàn cầu tăng 50% trong năm 2024

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố số liệu thống kê về bệnh tả toàn cầu năm 2024, trong đó cho thấy sự gia tăng cả về số người mắc bệnh và tử vong do căn bệnh này.

Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, bang White Nile, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông cáo của WHO được công bố hôm 12/9 cũng cho thấy số ca mắc bệnh tả được báo cáo đã tăng 5% và số ca tử vong tăng 50% trong năm 2024 so với năm 2023. Tổng cộng, gần 560.000 ca nhiễm đã được báo cáo trên 60 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 6.000 người đã tử vong vì căn bệnh này.

Năm 2023, bệnh tả chỉ được báo cáo ở 45 quốc gia và khu vực. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, chiếm tổng cộng 98% số ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong ở châu Phi đã tăng từ 1,4% vào năm 2023 lên 1,9% vào năm 2024.