WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta hiện ở mức thấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ bùng phát dịch diện rộng từ ổ lây nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Hondius hiện ở mức thấp, đồng thời khẳng định tình hình này khác biệt đáng kể so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Reuters.

Trong một phát biểu ngày 6/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius không có sự tương đồng với tình trạng khẩn cấp vào đầu cuộc khủng hoảng Covid-19. Theo ông, dù đã có nhiều cuộc họp để phối hợp với các đối tác và ứng phó song đến nay WHO thấy chưa cần thiết phải triệu tập một cuộc họp ủy ban khẩn cấp về tình hình virus Hanta.

Cùng ngày, WHO cho biết lực lượng khẩn cấp đã sơ tán 3 người khỏi con tàu, gồm hai thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh và một người khác từng tiếp xúc với một ca bệnh đã tử vong. Ba người này sau đó được đưa lên các chuyến bay y tế tại sân bay ở thủ đô Praia (Cape Verde) để tới Hà Lan chữa trị. Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận những người này mang quốc tịch Hà Lan, Anh và Đức. Trước đó, 2 hành khách khác cũng đã được đưa tới điều trị tại các bệnh viện ở Johannesburg (Nam Phi) và Zurich (Thụy Sĩ).

Hiện tại, con tàu đang tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Trên tàu hiện có 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch khác nhau.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết chưa ghi nhận triệu chứng bất thường ở những hành khách và thủy thủ đoàn còn lại. Theo kế hoạch, con tàu sẽ cập cảng Tenerife trong vài ngày tới và việc sơ tán hành khách khỏi tàu sẽ bắt đầu từ ngày 11/5. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến cách ly 14 công dân nước này tại một bệnh viện quân đội ở Madrid để theo dõi y tế.

Du thuyền MV Hondius khởi hành từ Argentina hôm 1/4, thực hiện hành trình tới Nam Cực và đảo Nam Georgia trước khi xuất hiện các ca bệnh. Đến nay, ít nhất 3 hành khách đã tử vong do virus Hanta, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. WHO hiện theo dõi 69 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Arirang