WHO: Nắng nóng tại châu Âu mới chỉ là “buổi diễn tập”

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục ghi nhận đợt nắng nóng nghiêm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các hiện tượng nhiệt độ cực đoan trong mùa hè hiện nay mới chỉ là “buổi diễn tập” cho những diễn biến khắc nghiệt hơn có thể xảy ra trong tương lai.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Henri Kluge. Ảnh: AA.

Theo WHO, tháng 6 vừa qua là một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, với nhiệt độ tại nhiều quốc gia chạm mức kỷ lục, kéo theo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng gia tăng đáng kể.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Henri Kluge cho rằng đợt nắng nóng hiện tại chỉ là “buổi diễn tập”, đồng thời nhấn mạnh rằng các mùa hè sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nếu không có biện pháp ứng phó hiệu quả. Ông lưu ý châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, trong khi các đợt nắng nóng không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành các cuộc khủng hoảng lặp lại, có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và thời gian kéo dài.

Ông Kluge cảnh báo, mỗi mùa hè không được chuẩn bị đầy đủ đều có thể dẫn đến những tổn thất về sinh mạng, đồng thời kêu gọi các chính phủ coi nắng nóng cực đoan là một “cuộc khủng hoảng sức khỏe” cần được ưu tiên trong chính sách ứng phó.

Một người đàn ông uống nước tại quảng trường Trocadero gần Tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: Reuters.

WHO đồng thời nhấn mạnh, tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, cho rằng đây là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu tác động của nắng nóng. Theo ước tính được cơ quan này đưa ra, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu năm 2023 có thể đã cao hơn khoảng 80% nếu không có các biện pháp thích ứng được triển khai đối với nhóm người từ 80 tuổi trở lên, con số này có thể tăng gấp đôi.

Các biện pháp như kế hoạch hành động y tế công cộng ứng phó nắng nóng, hệ thống cảnh báo sớm, thiết lập không gian làm mát và hỗ trợ nhóm dân cư dễ bị tổn thương được WHO đánh giá là có ý nghĩa trực tiếp trong việc cứu sống người dân.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt nắng nóng dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, lan sang nhiều khu vực tại Tây, Trung và Nam Âu, cũng như khu vực Balkan từ ngày 30/6.

Minh Phương

Nguồn: Euronews.