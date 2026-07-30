Xung đột Trung Đông lan rộng sang Ai Cập và Iraq

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi một máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu nổi chứa khí hóa lỏng thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập, Mỹ và Ả Rập Xê Út mở các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng thân Iran ở Iraq, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa Iran sau vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan, cho thấy xung đột Trung Đông đang có dấu hiệu lan rộng vượt ra ngoài các mặt trận chính.

Máy bay không người lái tấn công tàu của Mỹ tại cảng Damietta ở Ai Cập. Ảnh: Zeenews.

Theo Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey, chiếc UAV đã đánh trúng tàu chứa khí nổi Energos Winter, gây hỏa hoạn rồi lan sang một tàu khác. Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại cảng Damietta nhưng không đề cập đến khả năng tàu bị UAV tấn công. Đám cháy đã nhanh chóng được khống chế và không gây thương vong. Hiện chưa xác định được bên đứng sau vụ việc.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, còn Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều căn cứ của các lực lượng vũ trang được Tehran hậu thuẫn tại Iraq. Đây cũng là lần đầu tiên Riyadh công khai tham gia chiến dịch quân sự cùng Washington nhằm vào các nhóm thân Iran.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 29/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa sau các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ nước này. Ông cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran, song khẳng định sẽ có phản ứng quân sự mạnh mẽ trước các hành động nhằm vào lực lượng Mỹ.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, đồng thời tấn công ba tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Tehran cho là không được phép. Iran cũng bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, cho thấy phạm vi xung đột tiếp tục mở rộng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran hồi tháng 2.

Tại Iraq, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út đã khiến ít nhất 20 thành viên thiệt mạng và 32 người bị thương. Washington và Riyadh khẳng định đây là hành động đáp trả các vụ UAV xuất phát từ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.

Các thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) đứng gác bên ngoài trụ sở Bộ Chỉ huy Tác chiến Basra, Iraq, ngày 29 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Iraq kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh đẩy căng thẳng leo thang và giữ nước này không bị cuốn vào các cuộc xung đột khu vực. Phủ Tổng thống Iraq lên án các cuộc không kích là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công của các nhóm vũ trang nhằm vào các nước láng giềng.

Diễn biến mới cũng tác động mạnh tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong ngày 29/7 có thời điểm tăng hơn 8%, vượt mốc 90 USD/thùng, phản ánh lo ngại nguồn cung dầu qua khu vực Trung Đông có thể tiếp tục bị gián đoạn nếu xung đột leo thang.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters