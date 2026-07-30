BAE Systems nhận hợp đồng 5,9 tỷ bảng phát triển tàu ngầm hạt nhân Anh

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems đã được Chính phủ Anh trao hợp đồng trị giá 5,9 tỷ bảng Anh (7,8 tỷ USD) để tiếp tục phát triển thế hệ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân mới của nước này, thuộc chương trình Dreadnought. Thông báo của BAE Systems cho biết hợp đồng được công bố tối 29/7.

Mô hình tàu ngầm được trưng bày tại gian hàng của BAE Systems trong ngày đầu tiên của Triển lãm Hàng hải Quốc tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Sydney, Australia, ngày 4 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo BAE Systems, hợp đồng tập trung vào giai đoạn tiếp theo của chương trình Dreadnought – dự án đóng 4 tàu ngầm mới nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện đang đảm nhiệm nhiệm vụ răn đe hạt nhân trên biển của Anh. Hải quân Hoàng gia Anh cho biết các tàu Dreadnought dự kiến bắt đầu thay thế đội tàu Vanguard từ đầu những năm 2030.

BAE Systems đang chế tạo cả 4 tàu ngầm Dreadnought tại cơ sở ở Barrow-in-Furness, miền Tây Bắc nước Anh. Tàu đầu tiên mang tên HMS Dreadnought, cùng các tàu Warspite, Valiant và King George VI sẽ hình thành lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược thế hệ mới của Anh.

Chương trình Dreadnought là một phần trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa năng lực răn đe hạt nhân của Anh. Theo Chính phủ Anh, nước này sẽ thay thế 4 tàu ngầm lớp Vanguard bằng 4 tàu Dreadnought từ đầu những năm 2030, qua đó duy trì khả năng răn đe hạt nhân liên tục trên biển – nhiệm vụ được Anh duy trì từ năm 1969.

Chính phủ Anh sẽ thay thế 4 tàu ngầm lớp Vanguard bằng 4 tàu Dreadnought từ đầu những năm 2030. Ảnh: The Guardian.

Hợp đồng mới dành cho BAE Systems là phần lớn nhất trong gói công việc mới trị giá khoảng 8,4 tỷ bảng Anh của chương trình Dreadnought. Theo The Guardian, khoản đầu tư này dự kiến góp phần tạo thêm hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ chuỗi cung ứng tại Anh.

Dreadnought được thiết kế là những tàu ngầm lớn và hiện đại nhất từng được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh. BAE Systems cho biết mỗi tàu dài khoảng 153,6 m, và tập đoàn đang hợp tác với Chính phủ Anh cùng Rolls-Royce trong khuôn khổ Dreadnought Alliance để triển khai chương trình.

Việc tiếp tục đầu tư cho Dreadnought diễn ra trong bối cảnh Anh đang tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trong đó năng lực răn đe hạt nhân được xác định là một trong những ưu tiên chiến lược. Kế hoạch đầu tư quốc phòng mới của Anh dành nguồn lực đáng kể cho chương trình Dreadnought và các năng lực hạt nhân khác.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian.