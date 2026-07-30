Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Fed giữ nguyên lãi suất, bất đồng nội bộ gia tăng vì áp lực lạm phát

Ngọc Liên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế đối mặt nhiều bất ổn.

Fed giữ nguyên lãi suất, bất đồng nội bộ gia tăng vì áp lực lạm phát

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế đối mặt nhiều bất ổn.

Fed giữ nguyên lãi suất, bất đồng nội bộ gia tăng vì áp lực lạm phát

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/7 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%. Ảnh: Economy.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho thấy những bất đồng ngày càng rõ rệt về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Theo đó, FOMC lựa chọn duy trì lãi suất thay vì tăng thêm 0,25 điểm phần trăm như dự báo của một số nhà kinh tế và giới phân tích Phố Wall. Dù việc giữ nguyên lãi suất được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng, chi phí vay vẫn ở mức cao khi lãi suất thẻ tín dụng trung bình gần 20% và lãi suất thế chấp duy trì mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, ba thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất là Chủ tịch các Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực Cleveland, Dallas và Minneapolis. Đây cũng là ba quan chức từng bỏ phiếu phản đối tại cuộc họp cuối cùng do cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell chủ trì hồi cuối tháng 4.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát với mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ không dao động trong cuộc chiến chống lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là quá trình không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ông đồng thời hoan nghênh các cuộc tranh luận sôi nổi trong nội bộ và mô tả đây là một “cuộc tranh luận lành mạnh trong gia đình”, phản ánh quá trình hoạch định chính sách dựa trên nhiều quan điểm khác nhau.

Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn kỳ vọng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 nếu các số liệu kinh tế tiếp tục cho thấy lạm phát dai dẳng. Giới đầu tư hiện chờ đợi các báo cáo tăng trưởng kinh tế quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/AP.

Từ khóa:

#Lạm phát #Fed #Chính sách #Tiền tệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ ký hợp đồng 58,6 tỷ USD sản xuất tên lửa Patriot

Mỹ ký hợp đồng 58,6 tỷ USD sản xuất tên lửa Patriot

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lục quân Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nhằm tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng cấp thiết do các cuộc xung đột tại Ukraine...
Xung đột Trung Đông lan rộng sang Ai Cập và Iraq

Xung đột Trung Đông lan rộng sang Ai Cập và Iraq

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi một máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu nổi chứa khí hóa lỏng thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập, Mỹ và Ả Rập Xê Út mở các cuộc không kích nhằm vào...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh