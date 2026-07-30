Fed giữ nguyên lãi suất, bất đồng nội bộ gia tăng vì áp lực lạm phát

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế đối mặt nhiều bất ổn.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/7 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%. Ảnh: Economy.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho thấy những bất đồng ngày càng rõ rệt về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Theo đó, FOMC lựa chọn duy trì lãi suất thay vì tăng thêm 0,25 điểm phần trăm như dự báo của một số nhà kinh tế và giới phân tích Phố Wall. Dù việc giữ nguyên lãi suất được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng, chi phí vay vẫn ở mức cao khi lãi suất thẻ tín dụng trung bình gần 20% và lãi suất thế chấp duy trì mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, ba thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất là Chủ tịch các Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực Cleveland, Dallas và Minneapolis. Đây cũng là ba quan chức từng bỏ phiếu phản đối tại cuộc họp cuối cùng do cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell chủ trì hồi cuối tháng 4.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát với mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ không dao động trong cuộc chiến chống lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là quá trình không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ông đồng thời hoan nghênh các cuộc tranh luận sôi nổi trong nội bộ và mô tả đây là một “cuộc tranh luận lành mạnh trong gia đình”, phản ánh quá trình hoạch định chính sách dựa trên nhiều quan điểm khác nhau.

Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn kỳ vọng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 nếu các số liệu kinh tế tiếp tục cho thấy lạm phát dai dẳng. Giới đầu tư hiện chờ đợi các báo cáo tăng trưởng kinh tế quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/AP.