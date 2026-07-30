Ba Lan - Ukraine nỗ lực hàn gắn quan hệ, tăng cường hợp tác quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại thành phố Lublin nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng và thảo luận các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tị nạn Ukraine tại Ba Lan.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/7 đã có cuộc gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại thành phố Lublin. Ảnh: Kyiv Post.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky tới Ba Lan kể từ khi quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng hồi tháng 6 vừa qua do bất đồng về vấn đề lịch sử.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều nội dung, trong đó có đối thoại lịch sử giữa hai nước, hợp tác quốc phòng và các biện pháp bảo vệ các thành phố của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định an ninh của Ukraine cũng chính là an ninh của Ba Lan và sự phối hợp giữa hai nước sẽ góp phần củng cố ổn định của toàn khu vực châu Âu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo với Thủ tướng Tusk về kết quả các cuộc tiếp xúc gần đây tại Mỹ, trong đó có cuộc gặp Tổng thống Donald Trump để trao đổi về hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về các chương trình hợp tác sản xuất vũ khí với các tập đoàn quốc phòng của Mỹ nhằm tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng cho Kiev.

Hàng triệu người Ukraine đang tị nạn tại Ba Lan. Ảnh: NBC.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, hai nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến tình hình của hàng triệu người Ukraine đang tị nạn tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cần bảo đảm để những người phải rời bỏ quê hương vì chiến sự có thể sinh sống an toàn và ổn định tại nước láng giềng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Kiev và Warsaw đang nỗ lực khôi phục quan hệ sau tranh cãi liên quan đến việc Ukraine đặt danh hiệu vinh dự cho một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA) – lực lượng mà Ba Lan cáo buộc gây ra các vụ thảm sát người Ba Lan tại vùng Volyn và Đông Galicia trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tranh cãi nói trên đã làm gia tăng tâm lý bài Ukraine tại Ba Lan và ảnh hưởng đến sự ủng hộ của dư luận đối với Kiev. Tuy nhiên, cả hai bên đều khẳng định mong muốn vượt qua khác biệt lịch sử để tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Kyiv Independent/Kyiv Post.