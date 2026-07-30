Ông Erdoğan: Toàn khu vực đang phải trả giá cho “sự gây hấn của Israel”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan mới đây cảnh báo toàn khu vực đang phải trả giá cho những hành động mà ông gọi là “sự gây hấn của Israel”, đồng thời cáo buộc Chính phủ Israel tiếp tục đẩy Trung Đông vào bất ổn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Ảnh: Qatar news agency.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp Chính phủ tại thủ đô Ankara ngày 29/7, ông Erdoğan cho rằng khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong những năm gần đây. Theo ông, Chính phủ Israel hiện nay đang dựa vào chiến tranh và thông qua “những hành động khiêu khích và các kế hoạch” để tiếp tục kéo khu vực vào vòng xoáy bất ổn.

Tổng thống Erdoğan cáo buộc Israel từng bước mở rộng chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine, bất chấp các quyền cơ bản của người dân và luật pháp quốc tế. Ông cho rằng hoạt động chiếm đóng, việc mở rộng các khu định cư, cùng các chính sách di dời, đe dọa và đàn áp người Palestine tại Bờ Tây, tương tự những gì xảy ra ở Gaza, là nguồn gốc chính gây bất ổn trong khu vực.

Ông Erdoğan nhấn mạnh hậu quả của cuộc xung đột không chỉ người Palestine và người Lebanon phải gánh chịu, mà đang tác động đến toàn bộ khu vực và các cộng đồng tôn giáo khác nhau.

Trong khi đó, ngày 29/7, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về Nhân quyền Ravina Shamdasani cảnh báo việc Israel tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine là vi phạm luật pháp quốc tế.

Chính phủ Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng các khu định cư và tiền đồn tại Bờ Tây. Ảnh: CCTV

Bà Shamdasani bày tỏ quan ngại trước việc Chính phủ Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng các khu định cư và tiền đồn tại Bờ Tây, trong khi một số lãnh đạo Israel công khai kêu gọi trả đũa và áp dụng các biện pháp trừng phạt tập thể đối với các cộng đồng Palestine, thậm chí đe dọa biến Bờ Tây thành một “Gaza khác”.

Theo bà Shamdasani, người Israel định cư và lực lượng an ninh Israel thường xuyên tấn công các cộng đồng Palestine, bao gồm hành hung người dân, phá hoại hoặc chiếm giữ tài sản và đốt các nhà thờ Hồi giáo.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục thúc đẩy mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây. Reuters cho biết hồi tháng 7, nội các an ninh Israel đã phê duyệt 1,3 tỷ shekel (khoảng 434 triệu USD) để thành lập 34 khu định cư mới. LHQ và phần lớn các quốc gia coi các khu định cư của Israel tại Bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Qatar news agency.