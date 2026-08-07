Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết, nước này đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm do lực lượng sử dụng đối với tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Trường thử tích hợp Chandipur, bang Odisha. Cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Các lực lượng Chiến lược nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng tác chiến và độ tin cậy của hệ thống tên lửa.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: The Week.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, tất cả các thông số kỹ thuật và tác chiến đều được xác nhận đạt yêu cầu trong quá trình thử nghiệm. Vụ phóng này được xem là cuộc thử nghiệm phục vụ lực lượng sử dụng, tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu, độ ổn định của hệ thống và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành sau thời gian được biên chế. Các cuộc thử nghiệm định kỳ cũng giúp kiểm tra sự phối hợp giữa lực lượng vận hành, hệ thống chỉ huy, radar theo dõi và thiết bị đo đạc tại trường bắn.

Agni-4 là tên lửa đạn đạo đối đất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, có tầm bắn khoảng 4.000 km. Tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, góp phần tăng cường năng lực răn đe chiến lược trên bộ của Ấn Độ.

Tên lửa đạn đạo đối đất Agni-4. Ảnh: Indiadefencewire.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Agni-4 có chiều dài khoảng 20 m, khối lượng phóng gần 17 tấn và có thể mang tải trọng khoảng 1 tấn. Hệ thống này được phát triển trên cơ sở nâng cấp từ các phiên bản trước với nhiều cải tiến về động cơ, hệ thống dẫn đường, thiết bị điện tử và công nghệ điều khiển vector lực đẩy, qua đó nâng cao tầm bắn, độ chính xác và khả năng cơ động.

Bên cạnh Agni-4, Ấn Độ cũng đang phát triển tên lửa Agni Prime thế hệ mới với mục tiêu tăng cường tính cơ động và rút ngắn thời gian phản ứng. Việc tiếp tục hoàn thiện dòng tên lửa Agni được xem là một phần trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Ấn Độ.

Các vụ thử liên tiếp cho thấy Ấn Độ đang đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo và vận hành các hệ thống vũ khí công nghệ cao.

Lê Hà.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Ấn Độ, DD News