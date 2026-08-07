Mỹ phê duyệt vaccine cúm công nghệ mRNA đầu tiên trên thế giới của Moderna

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã chính thức phê duyệt mFlusiva - loại vaccine cúm đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA do hãng dược phẩm Moderna sản xuất. Đây được xem là bước tiến công nghệ quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả phòng ngừa bệnh cúm mùa.

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Mỹ lần đầu tiên phê chuẩn vaccine phòng cúm ứng dụng công nghệ mRNA. Ảnh: Science News.

FDA đã cấp phép đầy đủ đối với nhóm từ 50-64 tuổi, trong khi nhóm từ 65 tuổi trở lên được phê duyệt theo cơ chế phê duyệt tăng tốc. Hãng Moderna cam kết tiếp tục thực hiện các nghiên cứu bổ sung và nộp thêm dữ liệu để xác nhận hiệu quả của vaccine này đối với nhóm người cao tuổi.

Quyết định trên được FDA đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối với hơn 40.000 người từ 50 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy mFLUSIVA đạt hiệu quả cao hơn khoảng 26,6% so với vaccine cúm liều tiêu chuẩn đang lưu hành.

Ngoài ra, dữ liệu thử nghiệm cũng cho thấy vaccine này tạo đáp ứng kháng thể mạnh hơn so với vaccine cúm liều cao của hãng dược phẩm Sanofi (Pháp) ở nhóm từ 65 tuổi trở lên.

Động thái của FDA đánh dấu bước tiến quan trọng trong y học hiện đại, mang lại lựa chọn tiêm chủng mới cho người từ 50 tuổi trở lên trước thời điểm mùa bệnh hô hấp bắt đầu bùng phát. Theo thông báo từ Moderna, sản phẩm dự kiến sẽ sớm có mặt tại một số hệ thống bán lẻ trong vài tuần tới.

Vaccine công nghệ mRNA giúp đa dạng hóa lựa chọn phòng bệnh cho người cao tuổi và nhóm nguy cơ cao. Ảnh: Pharmacally.

Đánh giá về bước ngoặt này, các chuyên gia y tế cộng đồng nhận định việc thoát khỏi quy trình sản xuất phụ thuộc vào nuôi cấy trên trứng gà sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, khả năng chủ động điều chỉnh chủng virus giúp các quốc gia có thể tự lựa chọn phương án bảo vệ tối ưu thay vì phải phụ thuộc vào một công thức cố định cho cả nửa bán cầu như trước đây.

Cúm mùa vẫn là thách thức y tế nghiêm trọng, khi cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người trên toàn cầu mỗi năm. Tại Mỹ, riêng mùa cúm gần nhất đã ghi nhận khoảng 45.000 ca tử vong, trong đó người lớn tuổi là nhóm chịu rủi ro cao nhất. Do đó, sự xuất hiện của giải pháp phòng ngừa mới được kỳ vọng sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng bệnh tật và tỷ lệ nhập viện.

Thanh Giang

Nguồn: NBC News, The BMJ.