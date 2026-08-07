EU mở cơ chế mua Patriot ngoài khối, Ukraine duy trì mạng lưới sản xuất UAV ngầm

Liên minh châu Âu (EU) cho biết Ukraine có thể sử dụng một phần khoản vay trị giá 90 tỷ euro để mua tên lửa đánh chặn Patriot từ các nhà cung cấp ngoài EU nếu loại khí tài này không có sẵn trong nội khối. Trong khi đó, Sky News cũng vừa tiết lộ, Ukraine đang vận hành một mạng lưới cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) đặt dưới lòng đất nhằm duy trì năng lực quốc phòng giữa lúc xung đột với Nga tiếp diễn.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balázs Ujvári. Ảnh: AA.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 6/8, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balázs Ujvári cho biết EU đã dành 8,5 tỷ euro trong năm 2026 để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Ukraine, bao gồm tiêm kích, tên lửa và các loại thiết bị bay không người lái. Theo ông Balázs Ujvári ưu tiên của EU là mua sắm các loại vũ khí được sản xuất trong khối hoặc tại Ukraine. Tuy nhiên, nếu không thể đáp ứng nhu cầu, Kiev có thể sử dụng nguồn vốn từ khoản vay 90 tỷ euro để mua sắm từ các nhà cung cấp ngoài EU.

Ông Ujvári thừa nhận, việc phân bổ kinh phí sẽ được thực hiện sau khi Ukraine trình danh mục nhu cầu mua sắm cụ thể. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cảnh báo nước này đang thiếu tên lửa đánh chặn Patriot, trong khi các cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vẫn tiếp diễn. Theo ông Zelensky, số lượng tên lửa đánh chặn được các đối tác chuyển giao trong năm 2026 đã giảm khoảng ba lần so với cùng kỳ năm trước.

EU mở cơ chế mua Patriot ngoài khối, Ukraine duy trì mạng lưới sản xuất UAV ngầm. Ảnh: TVP.

Song song với nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, Ukraine cũng tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Theo Sky News, nước này đang vận hành mạng lưới các cơ sở sản xuất UAV bí mật đặt dưới lòng đất, trong đó có những nhà máy chuyên chế tạo UAV tầm xa. Sky News thông tin, toàn bộ mạng lưới có thể sản xuất hơn 200 UAV mỗi ngày và đã ghi nhận sự xuất hiện của mẫu UAV FP1 mới tại một cơ sở không được tiết lộ địa điểm vì lý do an ninh.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công nhằm vào khu vực dân sự tại Nga và Ukraine, vốn khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Lê Hà.