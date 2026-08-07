Saudi Arabia và Pháp trao đổi về an ninh khu vực, tự do hàng hải

Ngày 7/8, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về tình hình khu vực, các biện pháp tăng cường an ninh, ổn định cũng như bảo đảm an toàn và tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có cuộc điện đàm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Sana.sy.

Theo Hãng thông tấn Saudi (SPA), cuộc điện đàm diễn ra tập trung đánh giá những diễn biến mới tại khu vực và các nỗ lực phối hợp nhằm ứng phó với các thách thức an ninh. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt thảo luận về việc duy trì an ninh và bảo đảm tự do hàng hải trên các tuyến vận tải biển quốc tế, một vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và vận chuyển năng lượng.

Bên cạnh các vấn đề an ninh, Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Macron cũng trao đổi về quan hệ song phương giữa Saudi Arabia và Pháp, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên cũng đề cập đến một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, song không công bố thêm chi tiết. Bên cạnh quan hệ kinh tế, đầu tư và quốc phòng, Pháp cũng là một trong những đối tác châu Âu tích cực tham gia các dự án thuộc chương trình cải cách Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia, điều này tiếp tục phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác giữa Pháp và Saudi Arabia trong những năm gần đây.

Saudi Arabia và Pháp trao đổi về an ninh khu vực, tự do hàng hải. Ảnh: Tactical Report.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Trung Đông vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh. Sau các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và năng lượng của Iran hồi cuối tháng 2, khu vực đã chứng kiến các đợt đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, làm gia tăng nguy cơ bất ổn.

Ngày 18/6, Iran và Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ thông qua vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, qua đó chấm dứt các hoạt động thù địch trực tiếp và khởi động tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng sau đó được cho là đã rơi vào bế tắc do còn tồn tại bất đồng liên quan đến vấn đề an ninh hàng hải và quyền tự do lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Lê Hà.