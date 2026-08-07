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Mỹ áp thuế bổ sung với sản phẩm polysilicon nhập khẩu, thiết lập cơ chế giá tối thiểu

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Mỹ vừa công bố các biện pháp thương mại mới đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan, bao gồm áp thuế bổ sung và thiết lập cơ chế giá nhập khẩu tối thiểu, nhằm hỗ trợ ngành sản xuất trong nước.

Mỹ áp thuế bổ sung với sản phẩm polysilicon nhập khẩu, thiết lập cơ chế giá tối thiểu

Chính quyền Mỹ vừa công bố các biện pháp thương mại mới đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan, bao gồm áp thuế bổ sung và thiết lập cơ chế giá nhập khẩu tối thiểu, nhằm hỗ trợ ngành sản xuất trong nước.

Mỹ áp thuế bổ sung với sản phẩm polysilicon nhập khẩu, thiết lập cơ chế giá tối thiểu

Tổng thống Donald Trump áp thuế bổ sung với sản phẩm polysilicon nhập khẩu, thiết lập cơ chế giá tối thiểu. Ảnh: CNBC.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 6/8, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh quy định áp thuế bổ sung 15% đối với các sản phẩm phái sinh từ polysilicon nhập khẩu, đồng thời áp dụng cơ chế giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon và các sản phẩm hạ nguồn.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp này được ban hành theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/12/2026 (giờ miền Đông nước Mỹ). Theo chính quyền Mỹ, mục tiêu của chính sách là hỗ trợ phục hồi ngành công nghiệp polysilicon trong nước và tăng cường năng lực sản xuất các vật liệu quan trọng phục vụ chuỗi cung ứng năng lượng và công nghệ.

Theo nội dung sắc lệnh, mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon được ấn định là 21 USD/kg. Đối với thỏi polysilicon và tấm wafer, mức giá tối thiểu là 100 USD/kg. Trong khi đó, pin năng lượng mặt trời và mô-đun pin mặt trời nhập khẩu sẽ phải đáp ứng mức giá tối thiểu lần lượt là 0,22 USD/W và 0,38 USD/W. Các sản phẩm có giá thấp hơn ngưỡng quy định sẽ không được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Mỹ áp thuế bổ sung với sản phẩm polysilicon nhập khẩu, thiết lập cơ chế giá tối thiểu

Polysilicon là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và pin năng lượng mặt trời. Ảnh: The Globe and Mail.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ được trao quyền xây dựng một chương trình khuyến khích nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất polysilicon và các sản phẩm liên quan quay trở lại Mỹ, phù hợp với mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Polysilicon là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và pin năng lượng mặt trời. Động thái mới của Washington được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều chỉnh các chính sách thương mại và công nghiệp nhằm củng cố chuỗi cung ứng các ngành công nghệ chiến lược.

Tháng trước, Tổng thống Trump cũng viện dẫn những cơ sở pháp lý khác để áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại, qua đó tái thiết hàng rào thuế quan sau thất bại tại Tòa án Tối cao.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua

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Từ khóa:

#Nhập khẩu #Sản phẩm #Pin năng lượng mặt trời #cơ chế #Tòa án Tối cao #Tổng thống donald trump #Ngành sản xuất #Hỗ trợ

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