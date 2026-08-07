Nga đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tới Ấn Độ nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Ngày 6/8, phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã đề xuất nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt kết nối Nga với Ấn Độ Dương thông qua Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi cung ứng trước những bất ổn tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz và Bosphorus.

Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Khusnullin, Nga cần phát triển các hành lang vận tải trên bộ để bảo đảm lưu thông hàng hóa trong trường hợp các tuyến đường biển trọng yếu bị gián đoạn.

Ông cho biết: “Chúng ta cần xem xét phương án kết nối đường sắt với Ấn Độ Dương. Những rủi ro liên quan đến eo biển Bosphorus và eo biển Hormuz cho thấy cần có các tuyến vận tải thay thế”.

Theo Phó Thủ tướng Nga, các phương án kết nối có thể đi qua Turkmenistan, Iran, Afghanistan hoặc Pakistan. Ông nhấn mạnh bất kỳ tuyến đường nào giúp tiếp cận thị trường Ấn Độ đều đáng được xem xét.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thương mại hàng hải qua nhiều tuyến vận tải chiến lược đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Eo biển Bosphorus, tuyến kết nối Biển Đen với Biển Marmara, chịu ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, trong khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Nga đề xuất nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt kết nối Nga với Ấn Độ Dương thông qua Ấn Độ. Ảnh: AP.

Quan hệ kinh tế giữa Nga và Ấn Độ cũng đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Ấn Độ hiện là khách hàng nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc. Theo số liệu được phía Nga công bố, lượng dầu thô Nga xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng trước, chiếm khoảng 55% tổng lượng dầu thô mà New Delhi nhập khẩu. Hai nước cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và logistics.

Bên cạnh việc nghiên cứu các hành lang vận tải trên bộ, Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm ngày càng lớn đối với Tuyến đường biển phương Bắc qua Bắc Cực như một lựa chọn bổ sung nhằm đa dạng hóa các tuyến thương mại và giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải truyền thống.

Thu Uyên

Nguồn: RT.