Nắng nóng và khói cháy rừng đặt ra bài toán khó về chất lượng không khí trong nhà

Việc ở trong nhà và đóng kín cửa sổ có thể giúp giảm mức độ tiếp xúc với khói từ các vụ cháy rừng, nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn. Trong khi đó, nếu thực hiện biện pháp này trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ quá nhiệt trong nhà có thể gia tăng. Đây là những kết quả ban đầu được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Manchester - Anh công bố mới đây.

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Nắng nóng và khói cháy rừng đặt ra bài toán khó về chất lượng không khí trong nhà. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn khi nhiệt độ cao và ô nhiễm do khói cháy rừng xảy ra cùng lúc: mở cửa sổ có thể giúp giảm nóng nhưng lại khiến không khí ô nhiễm từ bên ngoài tràn vào, trong khi đóng kín cửa sổ sẽ giữ nhiệt trong nhà.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực tại 23 hộ gia đình ở khu vực Greater Manchester, được theo dõi từ ngày 1-26/7/2026, trong hai giai đoạn xảy ra các vụ cháy rừng tại vùng đồi Pennine lân cận. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng ô nhiễm từ bên ngoài vẫn có thể xâm nhập vào bên trong nhà ngay cả khi cửa sổ được đóng kín. Điều này cho thấy việc ở trong nhà không nên mặc nhiên được xem là biện pháp bảo vệ hoàn toàn trước khói cháy rừng.

Khả năng duy trì không khí trong nhà vừa mát vừa sạch phụ thuộc vào tình trạng của công trình cũng như việc người dân có được tiếp cận các giải pháp làm mát, thông gió hoặc lọc không khí hiệu quả hay không. Ảnh: Airprosusa.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các hộ gia đình. Khả năng duy trì không khí trong nhà vừa mát vừa sạch phụ thuộc vào tình trạng của công trình cũng như việc người dân có được tiếp cận các giải pháp làm mát, thông gió hoặc lọc không khí hiệu quả hay không. Theo các nhà nghiên cứu, khói cháy rừng chứa các hạt bụi siêu mịn và nhiều loại khí có thể gây kích ứng phổi, đồng thời làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp như xơ nang và hen suyễn.

Tiến sĩ Thomas Bannan, nhà nghiên cứu môi trường chủ trì nhóm nghiên cứu tại Manchester, cho biết: “Các kết quả nghiên cứu ủng hộ khuyến cáo đóng cửa sổ khi nồng độ khói ở mức cao, nhưng cũng cho thấy biện pháp này không thể ngăn hoàn toàn khói xâm nhập và có thể làm tăng nguy cơ quá nhiệt trong nhà”. Ông Bannan nói thêm: “Thách thức là khuyến cáo này rất khó thực hiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đặc biệt đối với những ngôi nhà dễ bị tích nhiệt”.

Ông nhấn mạnh: “Hiện chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp thực tế, bao gồm sử dụng hệ thống lọc không khí và các biện pháp giúp giữ cho ngôi nhà mát hơn, nhằm mang lại nhiều lựa chọn tốt hơn cho người dân, đặc biệt là những người đang mắc các bệnh hô hấp, trong các hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự xảy ra trong tương lai”.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.