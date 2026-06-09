Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Dịch Ebola: WHO cảnh báo dịch đang lan rộng nhanh chóng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 8/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.

Dịch Ebola: WHO cảnh báo dịch đang lan rộng nhanh chóng

Ngày 8/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.

Dịch Ebola: WHO cảnh báo dịch đang lan rộng nhanh chóng

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ “rất cao” đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, và “cao” đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng, và “thấp” đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.

Tính đến ngày 7/6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh.

Cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra.

Trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Phủ Tổng thống Entebbe, ông Museveni nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp Đông và Trung Phi.

Tổng thống Museveni tái khẳng định cam kết và sự sẵn sàng của Uganda trong việc kiềm chế dịch bệnh, lưu ý rằng nước này đã triển khai các biện pháp giám sát và ứng phó mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng thống Uganda cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi việc tăng cường hợp tác song phương để ngăn chặn sự lây truyền Ebola xuyên biên giới.

Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Who #Uganda #Congo #Dân chủ #Tổ chức y tế thế giới #Tổng thống #nhanh chóng #Cảnh báo #biên giới #Ứng phó

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Pháp bắn hạ UAV xâm phạm không phận Latvia

Pháp bắn hạ UAV xâm phạm không phận Latvia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một máy bay chiến đấu của Pháp vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) không xác định trên bầu trời Latvia, trong bối cảnh các nước châu Âu ghi nhận gia tăng các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái tại khu vực.
Động đất 7,8 độ ở Philippines: Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương

Động đất 7,8 độ ở Philippines: Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines vào sáng 8/6. Quân đội và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới các khu vực chịu thiệt hại nặng để tìm kiếm nạn nhân và...
Nhóm Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào Israel, cấm tàu liên quan đến Israel hoạt động trên Biển Đỏ

Nhóm Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào Israel, cấm tàu liên quan đến Israel hoạt động trên Biển Đỏ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phiến quân Houthi tại Yemen ngày 8/6 cho biết đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào các địa điểm mà lực lượng này mô tả là nhạy cảm của Israel tại khu vực Jaffa, đồng thời tuyên bố cấm hoàn toàn hoạt động hàng hải có liên quan đến Israel trên Biển Đỏ.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh