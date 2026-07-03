WHO khởi động thử nghiệm lâm sàng mới điều trị Ebola tại CHDC Congo

Ngày 2/7, trong một nỗ lực quốc tế lớn nhằm đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra, chương trình thử nghiệm lâm sàng PARTNERS đã chính thức mở đăng ký cho các bệnh nhân của căn bệnh này tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thử nghiệm PARTNERS (Platform Adaptive Randomised Trial for New and Repurposed Filovirus TreatmentS) sẽ đánh giá xem liệu 2 liệu pháp kháng virus là kháng thể đơn dòng (MBP134) và remdesivir có thể cải thiện tỷ lệ sống sót ở những người được chẩn đoán mắc BVD hay không.

Ngoài ra, thử nghiệm cũng sẽ đánh giá việc kết hợp 2 loại thuốc trên có mang lại lợi ích bổ sung nào không.

Cuộc thử nghiệm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ và Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (INRB) của Cộng hòa Dân chủ Congo, Viện Y học Nhiệt đới ở Bỉ và Đại học Oxford (Anh) điều phối, cùng với sự hợp tác của các đối tác nghiên cứu, lâm sàng và nhân đạo quốc tế, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC).

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đã có hơn 1.400 người được chẩn đoán nhiễm chủng Bundibugyo, gần 210 người đã hồi phục và gần 440 ca tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dù đã có một số phương pháp điều trị hiệu quả được phát triển nhưng đến nay vẫn chưa có phương pháp nào được phê duyệt để điều trị bệnh do chủng virus Bundibugyo gây ra, cũng như chưa có phương pháp điều trị nào được chứng minh có hiệu quả đối với tất cả các loại virus gây ra bệnh Ebola.

Hai phương pháp điều trị thử nghiệm trên được Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của WHO lựa chọn sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng khoa học, bao gồm nghiên cứu tiền lâm sàng, dữ liệu an toàn và bằng chứng từ các phản ứng đối với các đợt bùng phát dịch bệnh trước đó.

Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng sẽ được hỗ trợ và theo dõi sát sao trong ít nhất 28 ngày sau khi đăng ký. Đây là thử nghiệm nền tảng và sẽ cho phép bổ sung thêm các phương pháp điều trị khác dựa trên đánh giá của Nhóm Tư vấn Kỹ thuật của WHO.

Giáo sư Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (INRB) của Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết bằng cách tích hợp thử nghiệm này vào chăm sóc lâm sàng, bệnh nhân sẽ được tiếp cận với các phương pháp điều trị thử nghiệm đầy hứa hẹn, đồng thời tạo ra bằng chứng cần thiết cho việc cải thiện chăm sóc và phòng ngừa các đợt bùng phát./.

Theo TTXVN