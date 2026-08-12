Tổng thống Trump ký sắc lệnh thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu điều chỉnh các khuyến nghị liên bang về tiêm chủng cho trẻ em, trong đó giảm số loại vaccine được khuyến nghị tiêm thường quy và yêu cầu một số vaccine được tiêm tại các lần khám riêng biệt. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức y tế và chuyên gia y tế công cộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sắc lệnh thúc đẩy việc tách vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) thành 3 mũi tiêm riêng, thay vì sử dụng vaccine kết hợp “3 trong 1” như hiện nay.

Đây là quan điểm mà ông Trump đã nhiều lần nêu trước đây, nhưng không phù hợp với đồng thuận khoa học hiện hành.

Các chuyên gia cảnh báo việc kéo dài khoảng cách giữa các mũi tiêm có thể khiến trẻ có thời gian không được bảo vệ đầy đủ trước các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Theo các khuyến nghị mới, trẻ em nói chung tiếp tục được khuyến nghị tiêm vaccine phòng 11 bệnh, gồm sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, Hib, bệnh do phế cầu khuẩn, HPV và thủy đậu.

Trong khi đó, vaccine hoặc liệu pháp phòng RSV, viêm gan A, viêm gan B, não mô cầu và một số bệnh khác sẽ chủ yếu dành cho nhóm có nguy cơ cao hoặc được quyết định thông qua tham vấn giữa bác sỹ và gia đình.

Vaccine cúm, COVID-19 và rotavirus cũng không còn nằm trong nhóm được khuyến nghị thường quy cho tất cả trẻ em.

Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump từ đầu năm đã tiến hành cải tổ mạnh lịch tiêm chủng trẻ em của Mỹ.

Hồi tháng 1, chính quyền đã loại 6 loại vaccine khỏi nhóm được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị thường quy cho tất cả trẻ em, khiến nhiều tổ chức y tế phản đối.

Giới chuyên gia y tế tiếp tục chỉ trích động thái mới. Chủ tịch Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ Andrew Racine cho rằng không có bằng chứng khoa học mới nào cho thấy cần thay đổi lịch tiêm chủng hiện hành, đồng thời cảnh báo việc trì hoãn hoặc bỏ qua các mũi tiêm có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Còn Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cũng khẳng định nhiều nghiên cứu với hàng triệu người đã không tìm thấy mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ.

Đáng chú ý, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Bill Cassidy, bác sỹ và Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu Thượng viện, cũng công khai phản đối sắc lệnh, cho rằng vaccine an toàn và không gây tự kỷ.

Ông Cassidy cho rằng Tổng thống không có chuyên môn y khoa để quyết định những thay đổi như vậy.

Theo giới quan sát, động thái của Tổng thống Trump có thể tiếp tục làm gia tăng tranh luận về chính sách vaccine tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền đang thúc đẩy chương trình “Make America Healthy Again” và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. lâu nay có quan điểm hoài nghi đối với một số loại vaccine.

Tuy nhiên, sắc lệnh của Tổng thống chủ yếu định hướng chính sách liên bang, các bang vẫn có thẩm quyền riêng trong việc quy định yêu cầu tiêm chủng đối với học sinh./.

Theo TTXVN