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WB: Xung đột Trung Đông có thể tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Iran nếu tiếp tục leo thang có thể gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đẩy lạm phát và lãi suất tăng cao, đồng thời làm tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay giảm xuống chỉ còn 1,3%.

WB: Xung đột Trung Đông có thể tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Iran nếu tiếp tục leo thang có thể gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đẩy lạm phát và lãi suất tăng cao, đồng thời làm tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay giảm xuống chỉ còn 1,3%.

WB: Xung đột Trung Đông có thể tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu

WB: Xung đột Trung Đông có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu, xuống chỉ còn 1.3%. Ảnh: AA.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 22/7, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Kinh tế trưởng WB Indermit Gill cho biết, mức độ bất ổn lớn xung quanh tình hình Trung Đông đã khiến WB xây dựng ba kịch bản trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố hồi tháng 6. Trong đó, kịch bản xấu nhất là xung đột kéo dài từ sáu tháng trở lên, với nguy cơ trở thành hiện thực ngày càng lớn.

Theo ông Gill, nếu kịch bản này xảy ra, lạm phát toàn cầu trong năm nay có thể tăng lên khoảng 4,5%, trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới giảm mạnh xuống còn 1,3%. Ông cũng cảnh báo xung đột kéo dài cùng những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu như phân bón, khí heli và lưu huỳnh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điều này có nguy cơ làm gia tăng mất an ninh lương thực và kéo theo hàng loạt tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

WB: Xung đột Trung Đông có thể tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu

Khói bốc lên gần thành phố Eilat ở miền Nam Israel, khu vực giáp biên giới Jordan, sau khi truyền thông nhà nước Jordan đưa tin lực lượng nước này đã đánh chặn sáu tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Kinh tế trưởng WB, các nền kinh tế thu nhập thấp, vốn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do giá lương thực tăng và chi phí vay vốn cao. Đối với các quốc gia có gánh nặng nợ lớn, lãi suất tăng có thể làm thu hẹp nguồn lực dành cho giáo dục, y tế và các dịch vụ công thiết yếu, đồng thời gia tăng rủi ro mất khả năng trả nợ trong những tháng tới nếu lạm phát tiếp tục leo thang.

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố tháng 6, WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 đạt 2,5%, giảm so với mức 2,9% của năm 2025 và là mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, WB cho rằng triển vọng này có thể xấu đi đáng kể nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài và gây gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.

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Từ khóa:

#Toàn cầu #Xung đột #Trung đông #Tăng trưởng kinh tế #Ngân hàng thế giới #Lạm phát

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