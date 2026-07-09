IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do xung đột Trung Đông

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 3%, đồng thời cảnh báo những rủi ro từ xung đột tại Trung Đông, lạm phát gia tăng và bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục tạo sức ép đối với triển vọng kinh tế thế giới.

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống còn 3% do xung đột Trung Đông. Ảnh: Xinhua.

Trong báo cáo cập nhật công bố ngày 8/7, IMF dự báo kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 3% trong năm 2026, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân 3,5% của năm 2025 và giảm nhẹ so với dự báo 3,1% được đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới hồi tháng 4.

IMF cho rằng đà tăng trưởng chậm lại chủ yếu phản ánh những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của chu kỳ công nghệ toàn cầu, đặc biệt là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đang góp phần bù đắp một phần những ảnh hưởng này. Tổ chức này dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi lên mức tăng trưởng 3,4% vào năm 2027.

Báo cáo cũng cho thấy áp lực lạm phát toàn cầu có xu hướng gia tăng trong ngắn hạn. Theo IMF, lạm phát toàn cầu sẽ tăng từ 4,1% trong năm 2025 lên 4,7% vào năm 2026 trước khi giảm xuống còn 3,9% trong năm 2027. Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng ở mức cao hơn, chính sách tiền tệ kém nới lỏng hơn cùng với những bất ổn về chính sách và địa chính trị kéo dài.

Trong khi đó, tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo giảm mạnh từ 5% năm 2025 xuống còn 3,5% trong năm 2026, trước khi phục hồi lên 4,3% vào năm 2027.

Đối với các nền kinh tế phát triển, IMF dự báo tăng trưởng đạt 1,7% trong năm 2026 và 1,8% vào năm 2027. Kinh tế Mỹ được giữ nguyên dự báo với mức tăng 2,3% trong năm 2026 và 2,2% vào năm sau. Ngược lại, khu vực đồng euro được điều chỉnh giảm còn 0,9% trong năm 2026, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, IMF dự báo tăng trưởng sẽ giảm xuống 3,8% trong năm 2026 trước khi phục hồi lên 4,5% vào năm 2027. Đáng chú ý, Trung Quốc là một trong số ít nền kinh tế lớn được nâng dự báo tăng trưởng, lên mức 4,6% trong năm 2026, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4.

Trung Quốc là một trong số ít nền kinh tế lớn được IMF nâng dự báo tăng trưởng, lên mức 4,6% trong năm 2026, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Ảnh: Global Times.

IMF cũng hạ mạnh dự báo tăng trưởng của khu vực Trung Đông và Trung Á xuống chỉ còn 0,7% trong năm 2026 do ảnh hưởng của xung đột, nhưng kỳ vọng khu vực này sẽ phục hồi mạnh lên mức 6,5% trong năm 2027.

IMF cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ xung đột Trung Đông leo thang, phân mảnh thương mại và biến động của lĩnh vực công nghệ. Tổ chức này khuyến nghị các quốc gia tiếp tục kiểm soát lạm phát, tăng cường giám sát tài chính và đẩy mạnh cải cách nhằm nâng cao an ninh năng lượng, năng lực ứng dụng AI và sức chống chịu của nền kinh tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.